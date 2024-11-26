РФ может развязать новую войну в Европе: шеф разведки Чехии раскрыл сроки

Кремль восстановится и снова пойти войной, однако на этот раз на другом направлении, не исключает Михал Куделка.

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Михал Куделка предупредил о вероятности новой войны / Коллаж: Главред, фото: @mod_russia, @biscz

Что известно:

Плохой мир в Украине может спровоцировать РФ на новую агрессию

Под угрозой страны Центральной и Восточной Европы

Кремль будет готовиться к новой агрессивной войне после восстановления сил в случае подталкивания к прекращению огня Украины на условиях "плохого мира", заявил глава чешской Службы безопасности и информации (BIS), генерал-майор Михал Куделка.

"Если Украина проиграет или будет вынуждена принять невыгодное мирное соглашение, то Россия воспримет это как победу", — подчеркнул он в интервью Bloomberg.

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Глава чешской разведки не исключает, что это может быть стимулом для Кремля восстановиться и снова пойти войной, однако на этот раз против стран Центральной и Восточной Европы.

"Возможно, следующие 10-15 лет Россия потратит на то, чтобы восстанавливаться после огромных человеческих и экономических потерь, и готовиться к следующей цели, которой является Центральная и Восточная Европа", — предупреждает он.

В этой связи он отмечает, что странам Запада следует избегать угроз в сфере безопасности и экономической деятельности в случае, если с РФ будут восстановлены деловые или дипломатические отношения.

"Россия является агрессором, который понимает только силу, а потому результат войны [против Украины] будет определять вероятность будущего глобального конфликта с непосредственным участием НАТО. Однако если РФ столкнется с сильной страной или сильным альянсом, то сделает вывод, что лучше с ними не иметь дела. Потому что если наоборот, то в Москве придут к выводу, что война против Украины принесла свои плоды и доказала, что европейские страны слабые, НАТО не хватает единства, а потому может попробовать действовать", — добавил Куделка.

Ранее в разведке Британии предупредили о том, что стратегический город находится под угрозой. Российская группировка постепенно расширяется, говорится в сводке британской разведки.

Напомним, ранее британская разведка оценила потери армии РФ через 1000 дней войны. Россия потеряла 3,5 тысячи танков и 7,5 тысяч бронированных машин, но компенсирует это за счет запасов техники времен СССР.

Как сообщал Главред, Валерий Залужный заявил, что 2024 год можно считать началом Третьей мировой войны. Он подчеркнул, что Украина уже борется не только с Россией, но и с войсками Северной Кореи, Ирана и Китая, которые активно вовлечены в войну.

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