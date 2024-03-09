РФ нацелилась на захват нового города: полковник НГУ рассказал о боях на востоке

Бои с российскими оккупантами проходят как днем, так и ночью, оккупанты постоянно наращивают силы на Бахмутском направлении, отметил Сергей Сидорин.

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РФ бросает резервы в бой, чтобы прорваться к Часовому Яру / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот deepstatemap.live

На Бахмутском направлении россияне наращивают свои силы и вводят резервы из-за значительных потерь. Российские оккупанты пытаются выйти к населенному пункту Часов Яр. Об этом сообщил командир батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного значения Национальной гвардии Украины Сергей Сидорин в эфире телемарафона.

"На Бахмутском направлении противник постоянно наращивает свои усилия по проведению наступательных действий, вводит в бой резервы, пополняет потери, которые наносим мы его подразделениям на постоянной основе", - рассказал военный.

По его словам, за сутки в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки произошло девять боевых столкновений с российскими захватчиками.

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"Боевые действия проходят как в дневное время, так и ночью. И очевидно, что дальнейшей задачей противника будет выйти к населенному пункту Часов Яр", - отметил Сидорин.

Командир подчеркнул, что Силы обороны Украины контратакуют и не позволяют оккупантам закрепиться на позициях. Сидорин также отметил, что вместе с улучшением погодных условий войска РФ начали активно применять различные дроны и бронетехнику.

"Свои наступательные действия противник сопровождает применением артиллерии различных калибров как по переднему краю, так и по населенным пунктам, по Часовому Яру, по логистическим маршрутам, по подразделениям нашей артиллерии", - рассказал Сидорин.

Кто такой Сергей Сидорин? Сергей Владимирович Сидорин - украинский военнослужащий, капитан Национальной гвардии Украины, пишет Википедия. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге награжден орденом "За мужество" III степени.

Наступление россиян в направлении Часового Яра

Напомним, российские войска зашли в Ивановское, там продолжаются бои. Командир БТГ Сергей Сидорин сообщил, что Силы обороны Украины находятся в населенном пункте, однако позиции часто меняются.

Также россияне не могут захватить Часов Яр, но продолжают проводить штурмы на этом направлении. Пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников отметил, что украинские защитники наносят точные удары, поскольку не хватает снарядов.

Как сообщал Главред, российская армия делает "мощный рывок" на Часов Яр в Донецкой области, пытаясь продолжить наступление на Константиновку и Краматорско-Славянскую агломерацию. Захватчики активно ищут слабые места в украинской обороне.

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