Ситуация в Ивановском резко меняется: полковник признался, контролирует ли село РФ

Россияне пытаются как штурмовать, проводить лобовые атаки, так и обойти населенный пункт, рассказал командир БТГ.

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В Ивановском продолжаются ожесточенные бои / Коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

В селе Ивановское на Донетчине продолжаются бои. Накануне российские войска зашли в населенный пункт. Об этом рассказал командир батальонно-тактической группы 4 бригады оперативного значения Нацгвардии Сергей Сидорин в эфире телемарафона.

"Силы обороны Украины находятся в самом населенном пункте. Линия соприкосновения довольно динамичная, позиции переходят из рук в руки. Но, чтобы контролировала его Россия в полном объеме - такого нет. Там находятся Силы обороны Украины. Идут бои", - отметил командир.

По его словам, враг осуществляет попытки штурма и ведет лобовые атаки в пределах населенного пункта. Кроме этого, оккупанты пытаются обойти Ивановское. Силы обороны Украины остаются в поселке и противостоят российским войскам.

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Кто такой Сергей Сидорин? Сергей Владимирович Сидорин - украинский военнослужащий, капитан Национальной гвардии Украины, пишет Википедия. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге награжден орденом "За мужество" III степени.

Война в Украине

Напомним, российские захватчики активизировали действия на Новопавловском направлении, направляя усилия на захват ключевых населенных пунктов Донецкой области после Авдеевки. Представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий отметил, что особое внимание они сосредоточили на Новомихайловке, Георгиевке, Победе и Красногоровке.

Также за последние сутки в зоне деятельности войск "Таврия" произошло 45 боевых столкновений, что составляет две трети всех боев на российско-украинском фронте. Командующий Тарнавский сообщил, что ситуация сложная, но контролируемая, украинские войска продолжают наносить удары по оккупантам.

Кроме этого, оккупанты использовали эффект неожиданности и применили необычные действия под Авдеевкой. Военный обозреватель Константин Мошавец указал, что российские подразделения перегруппировались и изменили тактику наступления.

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