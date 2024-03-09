Войска Франции в Украине: в Париже раскрыли планы на ближайшие месяцы

Россия не должна обозначать Западу какие-либо красные линии, союзникам следует самим все решать между собой, сказал глава французского МИД Стефан Сежурне.

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Франция не исключает переброску своих войск в Украину - французский МИД / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Украина не просила Францию отправить войска. Однако в течение следующих месяцев ничего исключать нельзя. Агрессор Россия не должна чертить странам Запада так называемые красные линии. Об этом заявил министр иностранных дел Стефан Сежурне.

В материале Politico говорится о том, что Россия не должна вмешиваться в дела европейских союзников.

"Не Россия должна указывать нам, как мы должны помогать Украине в ближайшие месяцы или годы. Не Россия должна организовывать то, как мы разворачиваем наши действия, или устанавливать красные линии. Мы должны решать это между собой", - отметил дипломат.

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Также он добавил, что не исключает отправки небоевых военных миссий в Украине. Речь может пойти об операциях по разминированию.

В частности Сежурне неоднократно упоминал об операциях по разминированию как о возможности, говоря, что это "может означать наличие определенного персонала, но не для того, чтобы воевать".

"Украина не просит нас прислать войска. Сейчас Украина просит нас прислать боеприпасы. Мы ничего не исключаем на ближайшие месяцы… (Это, - ред.) может означать наличие определенного персонала, но не для того, чтобы воевать ", - подчеркнул Стефан Сежурне.

Вооруженные силы Франции Согласно данным Википедии, Вооружённые силы Французской Республики — формирование Французской Республики, созданное для вооружённой защиты её интересов и территорий, в том числе и заморских. В целом, Франция является одной из немногих стран, в составе вооружённых сил которой есть почти полный спектр современных вооружений и военной техники собственного производства — от стрелкового оружия до ударных атомных авианосцев (которые, кроме Франции, есть только у США). Численность французской армии на 2022 год составляла 203 250 человек.

Франция может отправить войска в Украину

Войска НАТО могут перебросить в Украину, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Он пообещал приложить необходимые усилия для того, чтобы российские оккупанты не выиграли войну.

Обсуждения участия войск НАТО в войне в Украине – положительный сигнал, сказал президент Владимир Зеленский. Гарант ожидает, что обсудит эту инициативу с Макроном в середине марта.

Ракет Taurus и войск ФРГ в Украине пока не будет, сказал министр обороны Борис Писториус. Берлин по-прежнему опасается стать, мол, участником войны с Россией.

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