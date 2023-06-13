РФ перерезают коридор в Крым: эксперт назвал город, на который "нацелились" ВСУ

Наступление ВСУ идет по двум-трем направлениям, пояснил Александр Мусиенко.

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Александр Мусиенко оценил контрнаступление ВСУ / Коллаж Главред, Минобороны РФ

ВСУ начали продвижение вперед в Запорожской области, а также в районе Бахмута и у Сватово на луганском направлении, заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Как подчеркнул он в интервью Currenttime, цель украинских защитников – это продвижение на Мариуполь, что фактически отрежет российские войска и перережет сухопутный коридор в Крым.

"Понятно, что идет наступление по двум-трем направлениям как раз для того, чтобы рассредоточить силы обороны противника, рассредоточить и растянуть линию фронта для того, чтобы они не смогли сконцентрироваться на обороне лишь одной линии удара", — отметил эксперт.

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Вместе с тем он отметил, что если украинские войска смогли пройти укрепленные позиции российских войск, которые они фортифицировали и минировали, это свидетельствует о том, что и далее движение ВСУ продолжится.

При этом целями украинского контрнаступления собеседник назвал растягивание линии обороны оккупантов, а также непосредственно прорыв первой и второй линии обороны и освобождение населенных пунктов.

"И третье. Украинские войска сумели продолжать наступательные действия не в одном направлении, давая таким образом прерогативу врагу сосредоточить свою линию обороны и обороняться лишь по одной позиции, по одному направлению движения, а на нескольких. Это рассредотачивает войска, растягивает линию. Поэтому можно сказать, что пока все складывается довольно-таки успешно для украинских сил", — добавил Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ освободили село Нескучное в Донецкой области. Над населенным пунктом уже развивается украинский флаг.

Село освободили бойцы из 7-го отдельного батальйона "Арей" 129-й бригады ТрО, 3-го Отдельного батальона "Волынь" и других подразделений.

Кроме того, украинские военные освободили село Благодатное в Донецкой области. В ходе операции бойцы ВСУ взяли оккупантов в окружение. Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Как уточнили в Институте изучения войны, Вооруженные силы Украины успешно атаковали позиции россиян под Авдеевкой, а также продвинулись на Запорожском и Донецком направлениях.

Украинские силы добились незначительных успехов вблизи Авдеевки, поскольку российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк по состоянию на 11 июня. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска совершили незначительное продвижение к югу от Невельского (13 км к юго-западу от Авдеевки).

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