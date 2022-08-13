РФ похитила на Запорожской АЭС секретные американские технологии - эксперт

РФ похитила секретные американские технологии на Запорожской АЭС / Коллаж фото Википедия, УНИАН

На Запорожской атомной электростанции было загружено топливо американской компании Westinghouse и стояли американские программные продукты. Специалисты атомной индустрии РФ много лет пытались заполучить эти технологии, теперь они заполучили доступ. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире телемарафона.

Все это из-за того, что американское топливо работает в реакторе на 50% дольше, чем топливо "Росатома".

"Они очень хотели эти технологические секреты, и мы хорошо знаем, что во время того, как они находятся на территории станции, они исследовали это. Они выключали камеры, направленные на хранение топлива, они выключали компьютерные системы, содержащие соответствующее программное обеспечение, поэтому мы знаем точно, что они охотились за этими секретами, и, к сожалению, есть такое впечатление, что они их получили", — сказал Харченко.

Он считает, что россияне уже могут использовать американские технологии, которые им удалось заполучить на ЗАЭС. Эксперт также добавил, что в России есть работники ядерного комплекса, которые "технически хорошо подготовлены и осведомлены".

"Смогут ли они воспользоваться на 100% — не факт, но в значительной степени они смогут что-то скопировать и использовать", — добавил он.

Харченко убежден, что целью России является только нагнетание ситуации и они не допустят взрыва на Запорожской АЭС.

"Если бы у них был реальный замысел довести дело до взрыва, они должны действовать несколько иначе. Поэтому я хочу верить, что это действительно провокации и нагнетание .У них было достаточно времени, чтобы изучить все, что они хотели и тот объем информации, который они уже получили, их должен удовлетворить", — отметил эксперт.

Оккупанты на Запорожской АЭС терроризируют весь мир

Оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизнь огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого есть риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

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