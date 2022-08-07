РФ пошла на штурм на трех направлениях: в США показали новую карту боев

Российские силы совершили ограниченные наземные атаки на нескольких направлениях.
Российские оккупанты предприняли попытки атаковать украинские позиции сразу на нескольких направлениях.
Россияне не оставляют попыток взять под контроль Пески в Донецкой области, однако не достигли в этом успеха, говорится в свежей аналитике американского Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что оккупанты вероятно смогли захватить окрестности поселка. На это указывают геолокационные кадры боевиков так называемой "ДНР".
"Российские войска, вероятно, контролируют лишь юго-восточные окраины Песок", - подчеркнули в ISW.
Американские аналитики указали, что российские силы совершили ограниченные наземные атаки на северо-запад от Славянска и на восток и юг от Бахмута.
Кроме того, оккупанты провели серию наземных атак, пытаясь прорвать украинские оборонительные линии на север, запад и юг от Донецка.
В ISW также предупредили о том, что российские войска, вероятно, хранят взрывчатку и мины на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее и, возможно, заминировали части станции.
Кроме того, оккупанты также могут обстреливать украинские позиции ракетами с территории или вблизи станции.
Война в Украине
В Генштабе Вооруженных сил Украины ранее заявили, что Россия отправляет свои войска к северо-восточным районам Херсонской области. Враг перебрасывает туда большое количество военной техники и оружия. В украинском командовании полагают, что захватчики могут пойти в наступление в глубину территории, чтобы попробовать перевести ВСУ в оборону.
Продолжаются бои на Донбассе. Оккупанты сконцентрировали свои усилия в районах Бахмута и Авдеевки. Захватчики пытаются создать условия для захвата Соледара с Бахмутом с целью оттеснения армии Украины от западной окраины Донецка.
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