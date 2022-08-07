РФ пошла на штурм на трех направлениях: в США показали новую карту боев

Оккупанты РФ перешли в наступление / Коллаж npr.org, УНИАН

Российские оккупанты предприняли попытки атаковать украинские позиции сразу на нескольких направлениях.

Россияне не оставляют попыток взять под контроль Пески в Донецкой области, однако не достигли в этом успеха, говорится в свежей аналитике американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что оккупанты вероятно смогли захватить окрестности поселка. На это указывают геолокационные кадры боевиков так называемой "ДНР".

"Российские войска, вероятно, контролируют лишь юго-восточные окраины Песок", - подчеркнули в ISW.

Американские аналитики указали, что российские силы совершили ограниченные наземные атаки на северо-запад от Славянска и на восток и юг от Бахмута.

Кроме того, оккупанты провели серию наземных атак, пытаясь прорвать украинские оборонительные линии на север, запад и юг от Донецка.

/ understandingwar.org

В ISW также предупредили о том, что российские войска, вероятно, хранят взрывчатку и мины на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее и, возможно, заминировали части станции.

Кроме того, оккупанты также могут обстреливать украинские позиции ракетами с территории или вблизи станции.

Война в Украине

В Генштабе Вооруженных сил Украины ранее заявили, что Россия отправляет свои войска к северо-восточным районам Херсонской области. Враг перебрасывает туда большое количество военной техники и оружия. В украинском командовании полагают, что захватчики могут пойти в наступление в глубину территории, чтобы попробовать перевести ВСУ в оборону.

Продолжаются бои на Донбассе. Оккупанты сконцентрировали свои усилия в районах Бахмута и Авдеевки. Захватчики пытаются создать условия для захвата Соледара с Бахмутом с целью оттеснения армии Украины от западной окраины Донецка.

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