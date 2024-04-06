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РФ пошла в массовое наступление под Авдеевкой: Генштаб раскрыл детали жестких боев

Руслана Заклинская
6 апреля 2024, 19:55
Украинские воины невероятными усилиями отбили наступление россиян, которые значительно преобладали в живой силе, рассказали в Генштабе.
РФ пошла в массовое наступление под Авдеевкой: Генштаб раскрыл детали жестких боев
ВСУ невероятными усилиями отбили штурм РФ / Коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

Российские оккупанты в течение последних нескольких дней осуществили массовую попытку прорвать оборону на Авдеевском направлении. Однако украинские десантники превратили масштабное наступление в "операцию" по утилизации российской техники. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"В течение последних нескольких дней состоялась пожалуй, самая массовая попытка прорвать оборону на конкретном участке фронта. Для прорыва нашей обороны использовали танки, в частности, самую современную модель Т-90 и боевые машины пехоты. Однако десантники дали мощный отпор врагу. Поэтому, масштабное наступление превратилось в "операцию" по утилизации современной российской техники. Нельзя сказать, что это было легко. Бои были жесткие", - отметили в Генштабе.

В Генштабе рассказали, что россияне значительно преобладали в живой силе, однако украинские воины невероятными усилиями отбили наступление. ВСУ сожгли большое количество техники врага, в частности танки Т-90, стоимость которых за единицу достигает примерно 4,5 млн долларов.

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"Так, 29 марта на украинские позиции пытались зайти 36 танков и 11 БМП. Сичеславцы уничтожили 15 танков, среди которых один Т90 и 8 БМП. 30 марта россияне атаковали 4 танками и двумя БМП. Три танка уничтожены, также - обе машины пехоты. 31 марта в атаку пошли 6 российских танков и 3 БМП, которые в полном составе были выведены из строя", - указали в сообщении.

По данным Генштаба, на Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои. Враг не оставляет попыток штурмовать позиции ВСУ, также не прекращаются артиллерийские обстрелы. Россияне используют большое количество беспилотников различных типов и общевойсковые подразделения.

"Тактика остается неизменной: большое количество пехоты, штурмовые группы заезжают на боевых машинах под прикрытием танков и артиллерии. Также активно применяются беспилотные летательные аппараты различных типов", - отметили в Генеральном штабе ВСУ.

Как отметили в Генштабе, за минувшие сутки 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада отразила 11 атак и штурмов оккупантов. Украинские защитники уничтожили 16 единиц российской техники, из них 10 танков, 5 БМП и 1 МТ-ЛБ.

На Авдеевском направлении ситуация остается напряженной, однако десантники дают достойный отпор и сдерживают нашествие российских оккупантов.

Какие потери российских войск за два года войны в Украине?

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - не менее 100 тыс. оккупантов.

По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2 700 танков и 5 000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными являются около 350 000 человек.

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, офицер ВСУ Николай Мельник предупредил, что захват Часового Яра в Донецкой области может предоставить оккупантам новые возможности для будущего наступления. Он отметил, что россияне активизировались на западе от Бахмута с целью создания плацдарма для будущих действий.

Также российские войска продолжают штурмы на Авдеевском направлении с целью захвата Донецкой области, по словам военнослужащего 110-й ОМБР Сергея Волкова. Он отметил, что оккупанты пытаются двигаться в сторону Покровска, но украинские войска не дают врагу продвигаться.

Как сообщал Главред, оккупанты штурмуют село Новомихайловка Покровского района Донецкой области, там постоянно идут бои. Россияне идут в массированные штурмы с большим количеством пехоты и техники по несколько раз в день, но пока им не удается прорвать украинскую оборону.

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