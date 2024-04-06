РФ готовит новый штурм: в разведке назвали, где и когда могут ударить оккупанты

По все линии фронта возрастет опасность нового наступления оккупантов РФ с началом лета, заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг.
Оккупанты готовятся к большому наступлению в начале лета, однако оно может произойти и ранее, цитирует его ERR.
Представитель эстонской разведки говорит, что российские оккупационные силы на протяжении всей последней недели сохраняли инициативу в Украине, но, несмотря на это, не добились значительных успехов.
Вместе с тем он уточнил, что в связи с обострением ситуации на востоке Украины РФ начала использовать более крупные бронетанковые соединения, но пока без особого успеха.
"Россия начала реорганизацию сил по всему фронту, кульминацией которой может стать активизация боевых операций в ближайшие недели", – сказал эстонский офицер.
По его словам, Россия начала вывод с фронта частей, длительно находившихся в бою, также видна готовность к мобилизации.
"Скорее всего, новое наступление России потребует мобилизации, к которой власти РФ подготовились, но в настоящее время мы не можем подтвердить, что оно состоится в ближайшие недели", – добавил Кивисельг.
Контрнаступление ВСУ 2024
В феврале в интервью Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.
По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана относительно того, как действовать дальше в случае получения помощи от США и в случае ее отсутствия.
Вооруженные силы Украины в 2025 году проведут контрнаступательную операцию, если государство выстоит и удержит оборону в 2024-м. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Руководитель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина не сможет одержать победу над агрессором Россией в ближайшее время, однако ВСУ способны будут выиграть войну в 2025 году при необходимом уровне военной поддержки со стороны производителей оружия в Европе.
Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Энтони Радакин заявил, что Украина не сможет перехватить инициативу на поле боя в течение еще нескольких месяцев. Контрнаступление ВСУ маловероятно как минимум до позднего лета. По его словам, ситуация на фронте изменится, когда Запад согласует новые шаги по поддержке Украины.
Угроза нового наступления РФ
Напомним, ранее эксперт назвал два сценария атаки оккупантов. Россия может рассматривать разные планы, в том числе и план по растягиванию линии обороны, который предусматривает одновременный удар на юге, востоке и севере.
Как сообщалось ранее, российские оккупанты могут организовать новую наступательную операцию в августе или сентябре, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, об этом можно судить, учитывая темпы формирования новых частей и набор войск РФ.
Бывший командующий Сухопутными войсками США Бен Ходжес считает, что Россия хотела бы захватить Харьков, а ее войска могли бы оказаться летом под Киевом, но есть надежда, что ВСУ и Генштаб делают все, чтобы такого не допустить. Нельзя называть российскую победу неизбежной, на Западе транслируются ложные месседжи в отношении данного тезиса.
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