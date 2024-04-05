Масштабное наступление России: Мусиенко назвал 'проблемную точку' ВСУ

Украинские военные сейчас больше готовы к разному развитию событий во время нового наступления россиян, чем в 2022 году. Чтобы не дать врагу развернуться, Украине нужно больше оружия. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко.
"Основное отличие (нового наступления россиян, в отличие от наступления в 2022 году - ред.) будет заключаться в том, что украинские подразделения сейчас больше готовы к различным сценариям. Что касается проблем, то, безусловно, нам нужно больше вооружения. Это остается проблемной точкой", - отметил эксперт.
По его словам, ВСУ нужно больше артиллерии и дальнобойных ракет, чтобы перебивать и прерывать логистику российских оккупантов. Мусиенко отметил, что очень важно не давать разворачиваться российским силам, поэтому их надо уничтожать в тылах.
"Но несмотря на эти проблемы, украинское командование и военнослужащие готовятся ко всем возможным сценариям, готовятся отражать атаки даже теми ресурсами и средствами, которые есть", - добавил он.
Кто такой Александр Мусиенко
Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.
Новое наступление РФ - оценки экпертов
Напомним, Россия готовится к масштабному наступлению. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что во второй половине 2024 года могут состояться как минимум две наступательные операции россиян - на Часов Яр и Купянск.
Также военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что оккупанты могут организовать новую наступательную операцию в августе или сентябре. Цель - оккупация Донецкой, Луганской и Запорожской области.
Как сообщал Главред, отчет Института изучения войны указывает на то, что российская оккупационная армия может начать масштабное наступление в конце весны или летом 2024 года. Россияне, вероятно, смогут наступать только на одном оперативном направлении из-за ограниченности собственных человеческих ресурсов и планирования.
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