Снайпер застрелил полтавского террориста

Полтавского террориста застрелили / rnbo.gov.ua

История полтавского террориста закончилась печально - спустя 8 дней поисков правоохранители нашли и ликвидировали полтавчанина Романа Скрипника, который 23 июля захватил в заложники полицейского.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

По данным правоохранителей, это произошло ночью 1 августа возле поселка Опошня Зеньковского района Полтавской области.

Мужчину застрелил снайпер, когда его действия начали угрожать жизни полицейских.

Подробности спецоперации рассказал в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"В один из нежилых домов зашел капитан полиции Гума и обнаружил преступника. В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского.

Гума имел при себе табельное оружие. С целью задержания злоумышленника была введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

Преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД метким выстрелом.

Заложник имел три секунды для того, чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим.

У Романа Скрипника была возможность сдаться полиции и остаться живым, хотя и провести много лет за решеткой. Но он сам выбрал свой путь...", -- объяснил Геращенко.

Читайте также"Полтавский Рэмбо": стало известно, что помогло скрыться неуловимому террористуНапомним, ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко прокомментировал ситуацию вокруг поиска Романа Скрипника, который 23 июля захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке. В МВД предполагают, что преступник мог покончить жизнь самоубийством, передает 112.ua.

"Одна из версий – что этот человек, возможно, уже и неживой, потому что, по данным полиции и по свидетельствам полицейских, которых он брал в заложники, он был под действием, как казалось, сильных наркотических средств, метамфетаминов. Также такие показания дали те люди, которые с ним близко общались, что он очень серьезно сидел на наркотиках. Мы думаем, что он мог завершить жизнь самоубийством", – сказал Геращенко.