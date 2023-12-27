Россия 'учится охотиться' на морские дроны ВСУ: СМИ раскрыли детали

Оккупанты постоянно совершенствуют средства по противодействию украинским морским дронам.

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Морские дроны стали реальной угрозой для российских кораблей / коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Для обнаружения и перехвата морских дронов ВСУ в ход пошли редкие Ка-29 оккупантов, пишет Defense Express.

Отмечается, что с осени ВС РФ пытались препятствовать продвижению морских БПЛА с помощью специальных сеток или бонов и длительное время не меняли своей тактики.

Однако впоследствии РФ начали привлекать боевую авиацию Су-30 и вертолеты Ми-8, а также Ка-29.

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Более того, в сети появлялась информация о тестировании Россией FPV-дронов-камикадзе, "и вполне вероятно, что это враг также отрабатывает инструмент ударов по нашим катерам-камикадзе".

"В целом картина выглядит так - россияне имеют немалый набор инструментов противодействия нашим морским дронам, но здесь враг вынужден скорее в "реактивные" методы, реагируя на вызовы, которые на море ставят Силы обороны Украины. Потому что именно у Украины сейчас инициатива в войне в Черном море", - отметили эксперты.

Взрывы в Феодосии 26 декабря

В ночь на 26 декабря в порту Феодосии прогремел мощный взрыв. Генштаб подтвердил поражение большого десантного корабля "Новочеркасск" в 2:30. именно в этот день страна-агрессор отмечает День своей сухопутной ПВО.

В то же время в Минобороны России не говорят о степени повреждения корабля, однако подтверждают нанесенный удар. При этом российские пропагандисты начали распространять "версию" о якобы уничтожении двух украинских Су-24 "во время воздушного боя".

Более того, последствия взрыва фиксировали спутники NASA. По данным росСМИ, "задвухсотился" по меньшей мере 21 российский моряк. Экипаж дежурил в ночную пору на корабле. Кроме того, российские паблики утверждают, что БДК перевозил большое количество вооружения, поэтому "это большая потеря для фронта".

В Воздушных силах подчеркнули, что "Новочеркасск" сгорел дотла, и, возможно, пострадала портовая инфраструктура. По словам Юрия Игната, участие в планировании операции принимали и Вооруженные силы, и другие силы обороны, а "летчики тактической авиации уже крылатыми ракетами довели дело до конца".

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