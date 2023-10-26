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Россияне "поймали" два ATACMS: появились горячие подробности "прилета" по ПВО РФ в Луганске

Яна Ставская
26 октября 2023, 20:55
Россияне таки перехватили высокоточные снаряды, но в этой истории есть важный нюанс.
Россияне 'поймали' два ATACMS: появились горячие подробности 'прилета' по ПВО РФ в Луганске
25 октября под Луганском прогремели мощные взрывы / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, 45 отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины

Подразделения российской противовоздушной обороны в Луганской области "перехватили" 25 октября две дальнобойные ракеты ВСУ ATACMS, но ценой собственных средств.

Как сообщает Telegram ВЧК-ОГПУ со ссылкой на собственные источники, данные министра обороны России Сергея Шойгу о якобы сбитии ATACMS российской ПВО не соответствуют действительности.

На самом деле ракеты поразили новейшие установки противовоздушной обороны противника. Речь идет, по словам источника ВЧК-ОГПУ, о трех уничтоженных С-400.

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"Две ракеты ATACMS были уничтожены в результате прямого попадания по позиции группы ПВО Вооруженных сил России в Луганской области и ценой 3 установок С-400, которые там находятся".

Удар ATACMS по россиянам на Луганщине

Накануне на оккупированной части Луганской области прогремела серия мощных взрывов. После этого лично министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался о якобы успешном перехвате двух ракет ATACMS.

ATACMS в Украине

Известно, что ракетные войска ВСУ применили ATACMS в ночь на 17 октября по аэродромам в Бердянске и Луганске. В результате ударов ВКС РФ потеряли по меньшей мере 9 вертолетов, спецтехнику, один "Панцирь С2" с личным составом и др.

Вскоре появились спутниковые снимки, на которых видны повреждения на аэродроме в Бердянске. Отдельно заметно повреждение взлетной полосы.

В частности, не менее пяти вертолетов, среди которых возможно идентифицировать несколько Ка-52, были поражены на авиабазе под Луганском.

По сообщениям американских СМИ, Байден согласился передать Украине "кассетные" ракеты ATACMS с ограниченным радиусом действия. Это решение также было принято в связи с обеспокоенностью администрации Байдена по поводу наращивания Россией войск и техники для осеннего наступления, отмечало Politico, которое может стать крупнейшей российской кампанией за последние несколько месяцев.

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