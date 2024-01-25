РФ пошла на штурм ВСУ: ее встретили Брэдли и рой FPV-дронов, все закончилось эпично

Военные продемонстрировали блестящее взаимодействие FPV, Брэдли и пехоты.

https://glavred.info/ukraine/rosiyska-pihota-pishla-na-shturm-zsu-jih-zustrili-bredli-i-riy-fpv-droniv-vse-zakinchilos-epichno-10536155.html Ссылка скопирована

Продолжаются тяжелые бои с оккупантами / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

47 отдельная механизированная бригада показала уничтожение живой силы противника на Авдеевском направлении. В частности, воины продемонстрировали, чем закончился штурм Степного для еще одной вражеской группы.

На кадрах видно, как группа российских оккупантов выдвинулась на штурм позиций защитников, но еще по дороге их встретили американские "Брэдли" (те самые, которые, по убеждению кремлевских пропагандистов, якобы "неэффективны" в боях).

Вскоре в бой вступили дроны-камикадзе ВСУ. Они филигранно уничтожали живую силу противника, которая пыталась спрятаться в лесопосадках.

видео дня

Наконец к бою присоединились сами пехотинцы - в этот этап военные применяли стрелковое оружие.

ВСУ уничтожают штурмовиков РФ в Степном - смотрите видео:

Ситуация на фронте - РФ бросает все силы на Авдеевку

Российские оккупанты продолжают давить на Авдеевку и окрестности. Накануне западные аналитики уже фиксировали продвижение захватчиков по улицам города.

Однако проблема в другом. По словам военного-"легионера" Максима Морозова, акцентировать стоит не столько на боях, сколько на попытках РФ перебить "дорогу жизни" ВСУ . Для этого ВС России массово сбрасывают КАБы.

То, что враг пытается перерезать последнюю дорогу на Авдеевку, подтверждал и начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По словам Героя Украины, сержанта 110-й отдельной механизированной бригады Игоря Тимощука, россияне окружили Авдеевку с трех сторон, а украинские защитники не были готовы, что россияне пойдут на штурм в таком количестве.

"Артиллерия нашей и соседних бригад, находившихся по левому и правому краю, остановили первый штурм. Мы удержали Авдеевку, мы и дальше ее удерживаем. И скажу честно, было не то, что удивительно... через восемь дней он снова повторился. Опять же мы с силами такими же. А они по своим трупам просто проходили", - пояснил украинский защитник.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.