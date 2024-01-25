За секунду потерял всю семью: россияне в Харькове убили жену и дочь военного

Российские оккупанты безжалостно атаковали Харьков. В результате обстрела 23 января погибли жена и 8-летняя дочь украинского военного Владимира Машкина. Об этом сообщает Управление по делам молодежи и спорта Харьковской ОГА.
Российская ракета попала в дом, где Владимир жил вместе с семьей. Враг полностью разрушил квартиру, в которой была любимая жена военного и его родная дочь.
"Утром (23 января - Главред) ракета страны-террориста попала в дом, где проживал Владимир со своей семьей. В результате взрыва, который полностью разрушил квартиру, погибли женщина и 8-летняя дочь спортсмена. Тяжелая весть о гибели семьи застала Владимира, который с начала военной агрессии врага пошел добровольцем в ряды ВСУ, на службе", - говорится в сообщении.
Что известно о Владимире Машкине
Владимир Машкин был игроком харьковского регбийного клуба "Легион XIII", мастером спорта по регби и регбилиг. Также он был игроком национальной сборной команды Украины по регбилиг.
В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Владимир ушел добровольцем на фронт.
Удар по Харькову 23 января
Утром 23 января россияне ударили ракетами по Харькову. В городе прогремели мощные взрывы, после которых стало известно о том, что в городе был разрушен жилой дом, есть жертвы. Во многих домах исчезла вода и свет.
Впоследствии появились фото и видео, на которых было видно, что россияне уничтожили весь подъезд дома. В результате атаки также был поврежден газопровод.
В Харькове проводили эвакуацию людей и поисково-спасательную операцию. Впоследствии стало известно о том, что возросло количество жертв. По состоянию на 25 января известно о 10 погибших людях, среди которых 8-летняя девочка.
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