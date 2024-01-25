За секунду потерял всю семью: россияне в Харькове убили жену и дочь военного

Российская ракета полностью разрушила квартиру Владимира Машкина в Харькове, где он жил со своей женой и 8-летней дочерью

https://glavred.info/ukraine/za-sekundu-poteryal-vsyu-semyu-rossiyane-v-harkove-ubili-zhenu-i-doch-voennogo-10536146.html Ссылка скопирована

Ракета РФ убила всю семью украинского военного Владимира Машкина / Коллаж: Главред, фото: Харьковская ОГА

Российские оккупанты безжалостно атаковали Харьков. В результате обстрела 23 января погибли жена и 8-летняя дочь украинского военного Владимира Машкина. Об этом сообщает Управление по делам молодежи и спорта Харьковской ОГА.

Российская ракета попала в дом, где Владимир жил вместе с семьей. Враг полностью разрушил квартиру, в которой была любимая жена военного и его родная дочь.

"Утром (23 января - Главред) ракета страны-террориста попала в дом, где проживал Владимир со своей семьей. В результате взрыва, который полностью разрушил квартиру, погибли женщина и 8-летняя дочь спортсмена. Тяжелая весть о гибели семьи застала Владимира, который с начала военной агрессии врага пошел добровольцем в ряды ВСУ, на службе", - говорится в сообщении.

видео дня

Что известно о Владимире Машкине

Владимир Машкин был игроком харьковского регбийного клуба "Легион XIII", мастером спорта по регби и регбилиг. Также он был игроком национальной сборной команды Украины по регбилиг.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Владимир ушел добровольцем на фронт.

Удар по Харькову 23 января

Утром 23 января россияне ударили ракетами по Харькову. В городе прогремели мощные взрывы, после которых стало известно о том, что в городе был разрушен жилой дом, есть жертвы. Во многих домах исчезла вода и свет.

Впоследствии появились фото и видео, на которых было видно, что россияне уничтожили весь подъезд дома. В результате атаки также был поврежден газопровод.

В Харькове проводили эвакуацию людей и поисково-спасательную операцию. Впоследствии стало известно о том, что возросло количество жертв. По состоянию на 25 января известно о 10 погибших людях, среди которых 8-летняя девочка.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.