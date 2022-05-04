Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите, организованном газетой The Wall Street Journal заявил, что Россия должна вернуться к границам до 24 февраля.

Зеленский назвал восстановление территориальной целостности страны главной задачей украинских властей. Кроме того, он заявил, что Украине необходимо вернуть Крым.

По его мнению, Россия также должна заниматься восстановлением Украины.

"Говоря о восстановлении Украины и о том, кто должен этим заняться, я считаю, что Россия должна", - заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина "борется за всю Европу".

"В этом смысле я убежден, что вся Европа должна понять это и помочь в восстановлении нашей страны, нашей промышленности, а также, конечно, прийти на наш рынок", - продолжил Зеленский.

При этом украинский лидер утверждал, что "Россия должна выплатить Украине репарации".

"Мы отчетливо понимаем это", - указал он, подчеркнув, что Киев "получает соответствующие сигналы со стороны западных стран".

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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