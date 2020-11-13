Россия и боевики "ЛДНР" вербуют на Донбассе людей для отправки в Карабах – разведка

На оккупированных районах Донбасса местные администрации ускорили процесс принудительной паспортизации.
Россия и боевики "ЛДНР" на захваченных отдельных районах Донбасса проводят ускоренную паспортизацию и ведут вербовку лиц с российскими паспортами с целью их отправки для участия в миротворческой миссии РФ в Нагорном Карабахе.
Об этом заявила представитель Министерства обороны Украины Юлия Шевченко, сообщает пресс-служба Главного управления разведки.
По информации ГУР, местные самопровозглашенные власти осуществляют мероприятия по ускорению принудительной паспортизации населения. Для прохождения службы в рядах незаконных вооруженных формированиях наличие российского паспорта является обязательным.
Кроме того, в разведке утверждают, что в ОРДЛО ведется вербовка лиц с российскими паспортами с целью их последующей отправки в Нагорный Карабах.
"Кроме того, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях осуществляется вербовка лиц с российским гражданством с целью комплектования так называемых "миротворческих" подразделений для выполнения задач в Нагорном Карабахе", - сказала Шевченко.Читайте такжеНагорный Карабах и Донбасс: уроки для Украины
В ГУР подчеркивают, что в отдельных районах Донецкой и Луганской областей российские власти не исключают вероятности ограничения прав для граждан Украины.
Российские паспорта в ОРДЛО
- Российский президент Владимир Путин в июле 2019 года подписал указ о праве жителей Донбассе получать российское гражданство в упрощенной форме. Условием является проживание в Донецкой и Луганской области по состоянию на апрель 2014 года.
- Зампредседателя Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий летом этого года заявлял, что Россия уже раздала 187 тысяч своих паспортов в ОРДЛО и планирует до конца 2020 года раздать еще 800 тысяч экземпляров своих документов.
- Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников заверил, что Украина не будет по закону наказывать украинцев, получивших российские паспорта, однако они должны будут сделать выбор в пользу одного из гражданств.
- 5 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому лица с паспортами "ДНР" и "ЛНР" больше не должны на территории России предъявлять документы, подтверждающие их украинское гражданство.