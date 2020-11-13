Россия и боевики "ЛДНР" вербуют на Донбассе людей для отправки в Карабах – разведка

В разведке утверждают, что завербованные в ОРДЛО лица должны отправиться в Нагорный Карабах для участия в "миротворческой" миссии / Reuters

Россия и боевики "ЛДНР" на захваченных отдельных районах Донбасса проводят ускоренную паспортизацию и ведут вербовку лиц с российскими паспортами с целью их отправки для участия в миротворческой миссии РФ в Нагорном Карабахе.

Об этом заявила представитель Министерства обороны Украины Юлия Шевченко, сообщает пресс-служба Главного управления разведки.

По информации ГУР, местные самопровозглашенные власти осуществляют мероприятия по ускорению принудительной паспортизации населения. Для прохождения службы в рядах незаконных вооруженных формированиях наличие российского паспорта является обязательным.

Кроме того, в разведке утверждают, что в ОРДЛО ведется вербовка лиц с российскими паспортами с целью их последующей отправки в Нагорный Карабах.

"Кроме того, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях осуществляется вербовка лиц с российским гражданством с целью комплектования так называемых "миротворческих" подразделений для выполнения задач в Нагорном Карабахе", - сказала Шевченко.Читайте такжеНагорный Карабах и Донбасс: уроки для Украины

В ГУР подчеркивают, что в отдельных районах Донецкой и Луганской областей российские власти не исключают вероятности ограничения прав для граждан Украины.

Российские паспорта в ОРДЛО