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Россия может увеличить интенсивность авиаударов: под угрозой 4 области - эксперт

17 июня 2022, 12:29

Новые удары могут последовать со стороны Белоруси.

Россия может увеличить интенсивность авиаударов / скриншот, УНИАН

Со стороны Беларуси продолжает расти угроза увеличения ракетно-бомбовых авиаударов. РФ намерена обезопасить свои бомбардировщики.

По словам военного аналитика, полковника Сергея Грабского, вдоль границ с Украиной Беларусь располагает ПВО С-300. Для ее обороны это не имеет никакого смысла, поскольку ей ничего не угрожает. Однако, она может применять их для защиты авиации России, которая будет наносить удары исходя из ее территории, пишет "РБК Украина".

"В то же время они могут создать противовоздушную защиту для той авиации, которая потенциально будет наносить удары из Беларуси, заходя в пространство Украины. В таком случае есть вероятность нанесения авиационных ударов по нашей железной дороги в районе Ковель-Сарны-Коростень. То есть растет риск воздушных ударов по Волынской, Ровенской и Житомирской областях, возможно - и по Львовской области",- заметил Грабский.

Напомним, утром в пятницу, 17 июня, в Запорожье около 09:55 прогремел взрыв, после чего в небо поднялся большой столб белого дыма. Позже в Запорожской ОВА сообщили, что над Вольнянским районом силы ПВО сбили ракету.

Читайте такжеМощный взрыв был слышен в Сумах и половине области: РФ нанесла 2 ракетных удара по СумщинеТакже российская армия нанесла удар по Николаеву. В городе прогремели два мощных взрыва. Позже стало известно, что оккупанты ударили по жилому кварталу. На данный момент известно об одном погибшем. Шесть человек ранены, в том числе и ребенок.

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