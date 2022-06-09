Россия напала на Украину с Беларуси и пускает оттуда ракеты: Минск и Киев больше не города-побратимы

Киев и Минск больше не города-побратимы из-за соучастия Беларуси в военной агрессии против Украины / Коллаж УНИАН, Макс Левин

Городской совет Киева лишил Минск статуса города-побратима украинской столицы. Такое решение было принято на фоне войны России против Украины. Российские войска вторглись на территорию украинского государства с Беларуси. Оттуда же оккупанты пускают ракеты по Украине. Об этом заявил киевский мэр Виталий Кличко.

В своем Telegram-канале он написал о том, что в четверг, 9 июня, Киевсовет лишил Минск статуса города-побратима Киева. Решение было принято в связи с нападением на Украину с территории Беларуси.

Читайте такжеО базах РФ и запуске ракет промолчали: у Лукашенко заявили, что не будут воевать против Украины"Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. Так что нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси. Страны, с территории которой летели ракеты в украинские города и поселки и происходило вторжение российских войск в наше государство", - подчеркнул Виталий Кличко.

Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военных действий России против Украины. Полномасштабное вторжение он назвал, дескать, "специальной военной операцией". На территорию Украины вторглись российские войска с России, Беларуси и оккупированного Крыма.

Россия с первого дня войны наносит ракетные и авиационные удары по объектам военной, гражданской инфраструктуры и жилым кварталам. Гибнут мирные люди. Российская авиация и ракеты летят, в том числе, и с территории Беларуси.

В конце марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле Москва заявила о "сокращении военной активности в разы" на Киевском и Черниговском направлениях. В итоге Россия была вынуждена вывести свои войска с данных направлений.

В Государственной пограничной службе Украины 11 мая заявили, что контроль над границами в Киевской, Черниговской и Сумской областях восстановлен. Проводятся работы над организацией охраны кордона. Ситуация остается опасной – вражеские войска наносят артиллерийские и авиаудары по позициям пограничных войск.

Смотрите онлайн новости Киева

Другие новости: