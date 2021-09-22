"Россия поработала": в МИД высказались об уклонении ООН от вопроса Крыма

МИД Украины / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Организация объединенных наций должна защищать суверенитет и территориальную целостность стран, и Украина посчитает неприемлемым, если ООН самоустранится от вопроса по Крыму и Донбассу.

По его словам, в этом направлении поработала Россия.

"Мы будем считать неприемлемой ситуацию, если ООН самоустранится от решения вопроса Крыма и Донбасса в интересах страны, которая нарушила украинский суверенитет, то есть Российская Федерация", - сказал он.

Кулеба отметил, что речь идет о фундаментальном обязательстве ООН защищать суверенитет и территориальную целостность государств.

По его словам, есть основания считать, что в этом направлении с организацией поработала Россия.

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"Они (РФ - ред.) хотели вообще сорвать саммит Крымской платформы, эта задача была провалена", - добавил дипломат.

Министр напомнил, что представителей от ООН на саммите Крымской платформы не было и не понятно почему организация ее проигнорировала.

"Я хочу как министр услышать четкий ответ, пусть опровергнут мою позицию, но я хочу услышать от ООН: почему она не приняла участие в любой форме в Крымской платформе. Пока я ее не услышал", - резюмировал глава МИД.

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Как ранее сообщал Главред, российская делегация в ООН пыталась сорвать обсуждение ситуации в оккупированном Крыму и на Донбассе во время сессии. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Как известно, президент Владимир Зеленский 21 сентября принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава государства выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН, а также встретится с лидерами других государств и представителями международных организаций, в частности с генсеками ООН и НАТО.