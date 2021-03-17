Россия объяснилась за вторжение вертолета в Украину

Россия не признает нарушение вертолетом воздушного пространства Украины.
Государственная пограничная служба Украины получила ответ от российской стороны относительно инцидента с вторжением вертолета РФ в украинское воздушное пространство 16 марта.
Как отмечают украинские пограничники, обычно страна-агрессор отрицает и не признает какие-либо нарушения со своей стороны.
"В своем ответе российские пограничники пытаются утверждать, что авиация применялась вдоль их границы и факт нарушения не признают. При этом, не предоставляя никаких подтверждений, они ссылаются на показания непонятных "приборов объективного контроля", – заявили в ГПСУ.
Как сказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, украинская сторона не удивлена риторикой государственных органов России.
"Соседняя страна привыкла отрицать и не признавать допущенные или совершенные нарушения, всегда ссылаясь на безосновательность приведенных им фактов", - отметил он.
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В тоже время в пограничном ведомстве рассказали, что "участки границы Украины с Россией находятся под усиленной охраной".
А на вопрос о том, почему не сбили вертолет-нарушитель, пограничники ответили: "Охрана воздушного пространства – это компетенция ВСУ", - отметили пограничники Сегодня.
Вторжение российского вертолета в Украину - о чем ранее сообщал Главред:
- В воздушное пространство Украины из Российской Федерации 16 марта вторгся вертолет – залетел на нашу территорию, пролетел около 50 метров и вернулся.
- Как сообщили в МВС Украины российский вертолет нарушил украинское воздушное пространство в Сумской области.
- Позднее в Воздушных силах Украины отреагировали на информацию о грубом нарушении российским военным вертолетом Ми-8 государственной границы. В ведомстве заявили о том, что не могут подтвердить, действительно ли вертолет зашел в украинское воздушное пространство.