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Россия выпустила по Украине большую часть своего ракетного арсенала - Зеленский

24 апреля 2022, 00:28

Зеленский призывает признать мировое сообщество Российскую Федерацию страной-террористкой.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна-террористка РФ уже выпустила по Украине большую часть своего ракетного арсенала.

В традиционном видеообращении в субботу, 23 апреля глава государства подчеркнул, что Россия имеет еще достаточное количество ракет, чтобы наносить новые удары по украинским городам и терроризировать мирное население.

Зеленский призывает признать мировое сообщество Российскую Федерацию страной-террористкой, а ее армии - террористической организацией. На этом Украина будет настаивать в переговорах с западными партнерами.

"То, что они (российские военные - ред.) наделали-это достаточный аргумент для мира, чтобы в конце признать русское государство спонсором терроризма, а российскую армию - террористической организацией. Будем настаивать на этом и в дальнейшем в переговорах с нашими партнерами. Альтернативы такому признанию просто нет, поэтому это правда. Российское государство стало террористом и ему не стыдно, а если не стыдно, то это сознательно, а значит должна быть максимальная ответственность", - подчеркнул украинский президент.

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Ракетный удар по Одессе

Оккупанты 23 апреля нанесли ракетный удар по Одессе. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что ПВО сбила несколько вражеских ракет, что также подтверждают и местные. Минимум одна из ракет упала и взорвалась. Один из местных сгорел в своей машине во дворе одного из домов.

Оперативное командование "Юг" заявило о вероятности повторного ракетного удара.

Группировка ПВО воздушного командования "Юг" с 14:00 до 15:00 вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет врага.

Ракеты были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95. Были уничтожены два вражеских снаряда и два беспилотника, которые предположительно осуществляли коррекцию полета. Отмечается, что две ракеты поразили военный объект и 2 в жилые дома.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о 5 погибших и 18 раненых, среди погибших трехмесячный ребенок.

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