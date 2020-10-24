"Россия занимается варварством": Данилов спрогнозировал сроки распада РФ

Россия является искусственным образованием, считает Алексей Данилов.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил о том, что Российская Федерация является искусственным образованием.
В ходе Киевского форума по безопасности, который транслировался на портале YouTube, он спрогнозировал ее распад в обозримом будущем.
"Я хочу заметить, что сама Россия является искусственным образованием, которое столетия назад образовалось под дулами пулеметов, автоматов, когда целые народы загоняли в якобы дружеское сообщество. А, как показывает практика, искусственные образования неустойчивые. Рано или поздно Россия развалится, это будет еще в наше время и мы это будем видеть", - считает секретарь СНБО.
Он также высказал мнение о том, что России не нужна пандемия для воплощения в жизнь своих опасных намерений.
"Для России, чтобы заниматься своим варварством, которым она занимается всю жизнь, не имеет значения, будет это Ковид или другая причина", - добавил Данилов.
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Ранее Данилов рассказал о том, что полный вывод российских оккупационных войск из Крыма является главным условием для возобновления поставок воды на полуостров.
Секретарь СНБО напомнил, что оккупант несет полную ответственность за захваченные территории.