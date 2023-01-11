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"Россияне хотят растянуть фронт, однако они кое-что упустили": эксперт указал на роковую ошибку РФ

11 января 2023, 04:30
Эксперт подчеркнул, что украинские группировки автономны друг от друга, именно поэтому их не удастся разорвать.
'Россияне хотят растянуть фронт, однако они кое-что упустили': эксперт указал на роковую ошибку РФ
Коваленко указал на роковую ошибку российских оккупантов / Минобороны РФ

Российские оккупационные войска видят сильные стороны Украины. Именно поэтому захватчики пытались к этому подготовиться и создавали на определенных направлениях фортификационные сооружения. Кроме того, они намерены растянуть линию фронта за счет большей численности. Однако у захватчиков ничего не получится.

Об этом в интервью Главреду рассказал боец теробороны, военный аналитик Андрей Коваленко.

"Россияне постараются растянуть фронт за счет большей численности и, как они думают, этим нас разорвать. Но они, к счастью, не понимают, что украинские группировки автономны друг от друга", - сказал боец теробороны.

Коваленко подчеркнул, что все тезисы о том, что россияне пытаются сдержать войска, чтобы ВСУ не смогли их куда-то перебросить, не совсем корректны. По словам военного аналитика, силы обороны от самого начала готовились так, чтобы не зависеть от того, что происходит на Востоке, и иметь возможность воевать на два фронта.

Кто такой Андрей Коваленко

Боец теробороны, военный аналитик, PR-консультант, специалист по информационным технологиям

Напомним,недавно военный эксперт Сергей Грабский заявил, что на украинском фронте в январе будет три наиболее горячие точки. К ним будет приковано пристальное внимание минимум в течение двух недель - месяца. Он убежден, что этими точками станут населенные пункты в районе Бахмута, Кременной и на юге страны.

"В ближайшие две недели – в ближайший месяц наше внимание будет в основном приковано к району Бахмута, району Кременной, и внимательно наблюдаем за югом", - сказал Грабский.

Ранее военный эксперт Роман Свитан сказал, что война в Украине может затянуться на 10 лет. Эксперт убежден, что если Украина не закончит войну весной 2023 года, то тогда линией фронта буквально станет вся граница с Россией. Однако он все же обнадеживается и убежден в том, что ВСУ закончат войну весной.

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война в Украине война России и Украины Андрей Коваленко
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