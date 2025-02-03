Россияне обезглавили украинского защитника: установлена личность воина ВСУ

Важно:
- Россияне совершили очередное военное преступление
- Появилось фото с отсеченной головой украинского военнослужащего
Предварительно установили личность воина ВСУ, которого обезглавили российские военные, сообщил уполномоченный по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов.
В Сети распространяются фотоматериалы с вражеских информационных ресурсов, на которых зафиксировано изображение с отсеченной головой украинского военнослужащего, написал он в Telegram.
"Сообщаем, что благодаря проведенным мерам работниками Управления (Секретариата Уполномоченного) предварительно удалось установить личность погибшего. Национальная полиция Украины уже проинформирована для установления контакта с родными военного и проведения необходимых следственных действий с целью выяснения обстоятельств происшествия, установления местонахождения тела и других важных деталей", - говорится в сообщении.
Офис Генпрокурора проинформирован об очередном военном преступлении российских оккупантов.
Уполномоченный по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах призвал воздержаться от распространения непроверенных сведений и доверять только официальным источникам информации.
"С целью обеспечения неотвратимости ответственности страны-агрессора, каждое военное преступление тщательно документируется, а соответствующая информация передается в международные правовые институты", - добавил Добросердов.
Ранее сообщалось, что оккупанты на юге расстреляли безоружных пленных бойцов ВСУ. Российские оккупанты расстреляли безоружных украинских военнопленных в Крынках на Херсонщине.
Как сообщалось ранее, оккупанты расстреляли двоих украинских военнопленных. Российские захватчики расстреляли двоих украинских воинов после того, как они попали в плен.
Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты расстреляли пленных украинских десантников. Оккупанты РФ поставили троих бойцов ВСУ на колени и расстреляли практически в упор.
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Что такое Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными?
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.
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