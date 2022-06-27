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Россияне штурмуют Лисичанск, ВСУ не хватает дальнобойной артиллерии - ОВА

27 июня 2022, 22:17

Оккупанты постоянно уничтожают Лисичанск из всего возможного оружия. Количественное преимущество на стороне врага.

Лисичанск,завод,взрыв
Россияне штурмуют Лисичанск / lg.dsns.gov.ua

Войска России мощно штурмуют Лисичанск, а оккупированный Северодонецк ждет гуманитарная катастрофа, сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Оккупанты постоянно уничтожают Лисичанск из всего возможного оружия. Количественное преимущество на стороне врага. ВСУ не хватает дальнобойной артиллерии.

"Последние два дня не можем завозить гумвантажі, но город держится на запасах, которые мы сделали заранее, в том числе больница укомплектована всем необходимым", - сказал Гайдай.

Восстановить коммуникации в оккупированном Северодонецке захватчикам не удастся.

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"Мизерная гуманитарка от убийц - показуха для пропагандистских СМИ, никто не привезет достаточного количества продуктов и лекарств для горожан. Областной центр ждет гуманитарная катастрофа", - сказал глава Луганской ОВА.

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