Россиянина хотят судить в Украине: детали задержания в Чехии участника захвата Крыма

Александр Франчетти / Скриншот

Стали известны подробности задержания в аэропорту Праги гражданина России Александр Франчетти, которого обвиняют в пособничестве в российской оккупации Крыма.

Как сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, россиянин задержан в Чехии по запросу Украины для привлечения к ответственности за совершение ряда преступлений против Украины, передает Интерфакс-Украина.

Представитель украинского внешнеполитического ведомства пояснил, что задержание подозреваемого стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей.

По его словам, Франчетти должны привлечь к ответственности за совершение ряда преступлений против Украины, в частности участие в российской оккупации Крыма.

Николенко добавил, что украинская сторона в настоящее время работает над завершением необходимых процедур с целью передачи Александра Франчетти правосудию в Украине.

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Что известно о задержании Александра Франчетти

Ранее сообщалось о том, что в аэропорту города Прага в воскресенье, 12 сентября, по запросу официального Киева был задержан гражданин России Александр Франчетти. Он принимал участие в событиях, связанных с захватом Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик.

Российского гражданина задержали на базе международного ордера, который был выдан Киевом.

"Могу подтвердить, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной", - отметил Моравчик.