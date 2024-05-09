Российские дроны атаковали Одесчину: сколько сбито и что известно о последствиях

Враг применил 20 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда – Крым.

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ВСУ сбили 17 из 20 дронов / Коллаж: Главред, фото: 125 отдельная бригада ТРО, t.me/SJTF_Odes

В ночь на 9 мая 2024 года российские оккупанты атаковали Украину дронами. 17 ударных БПЛА были уничтожены в Одесской области.

Как сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук, враг применил 20 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда – Крым.

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины было уничтожено 17 ударных БПЛА в Одесской области", - говорится в сообщении.

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О последствиях российской дроновой атаки на Одесскую область местные власти пока не сообщают.

Уничтожены 17 ударных дронов из 20 / Фото: t.me/ComAFUA

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Ракетный удар по Украине 8 мая 2024

После трех часов ночи российские оккупанты устроили массированную ракетную атаку. К тому времени большинство областей уже час были в опасности из-за массированной атаки БПЛА. Взрывы раздавались во Львовской, Ивано-Франковской и Киевской областях, а также в Киеве - активно работали украинские силы ПВО.

В Киевской городской администрации сообщили, что РФ применила крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ракеты заходили на Киев по разным направлениям.

По словам глава КГВА Сергея Попко, силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены.

В Минэнерго сообщили, что оккупанты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой. Последствия уточняются.

В ДТЭК уточнили, что пострадали три ТЭС.

Все подробности о последствиях ракетной атаки РФ по областям читайте в материале: Ракетный удар по Украине 8 мая: повреждены объекты инфраструктуры, пострадали люди.

Как сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук, всего враг применил 76 средств воздушного нападения – 55 ракет и 21 ударный беспилотник. Уничтожены 59 воздушных целей: 39 ракет и 20 ударных дронов.

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