Российские дроны атаковали Одесчину: сколько сбито и что известно о последствиях

В ночь на 9 мая 2024 года российские оккупанты атаковали Украину дронами. 17 ударных БПЛА были уничтожены в Одесской области.
Как сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук, враг применил 20 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда – Крым.
"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины было уничтожено 17 ударных БПЛА в Одесской области", - говорится в сообщении.
О последствиях российской дроновой атаки на Одесскую область местные власти пока не сообщают.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Ракетный удар по Украине 8 мая 2024
После трех часов ночи российские оккупанты устроили массированную ракетную атаку. К тому времени большинство областей уже час были в опасности из-за массированной атаки БПЛА. Взрывы раздавались во Львовской, Ивано-Франковской и Киевской областях, а также в Киеве - активно работали украинские силы ПВО.
В Киевской городской администрации сообщили, что РФ применила крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ракеты заходили на Киев по разным направлениям.
По словам глава КГВА Сергея Попко, силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены.
В Минэнерго сообщили, что оккупанты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой. Последствия уточняются.
В ДТЭК уточнили, что пострадали три ТЭС.
Все подробности о последствиях ракетной атаки РФ по областям читайте в материале: Ракетный удар по Украине 8 мая: повреждены объекты инфраструктуры, пострадали люди.
Как сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук, всего враг применил 76 средств воздушного нападения – 55 ракет и 21 ударный беспилотник. Уничтожены 59 воздушных целей: 39 ракет и 20 ударных дронов.
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