Российские оккупанты разбомбили здания Нацполиции и СБУ в Харькове, горит университет Каразина

В Харькове россияне разбомбили несколько зданий за один миг / ГСЧС

Россия нанесла ракетный удар по зданиям Нацполиции и СБУ в Харькове. Соответствующие видео опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

На кадрах видно, как снаряд попал в здание областного Управления полиции.

Читайте такжеВ Купянске после разговора с российскими оккупантами пропал депутатКроме того, пострадало здание Национального Университета имени Каразина.

"На этих кадрах вы видите, как горит здание социологического факультета Национального Университета имени Каразина, которое находилось через дорогу от здания УВД", - написал Геращенко.

Суспільне сообщает, что оккупанты нанесли удар и по зданию СБУ.

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По данным ГСЧС Украины, в результате российских обстрелов горит крыша здания областного управления внутренних дел, жилые дома, существует угроза распространения пожара. На месте работают спасатели. Число пострадавших и разрушений уточняется.

Напомним, этой ночью появилась информация о том, что в Харькове высадился российский десант. Возле военного госпиталя прошли бои. Жертв среди украинских сил нет.

Тем не менее, на данный момент, в СБУ и СБ Харькова информацию о высадке воздушных войск не подтвердили.

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