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Российские захватчики обстреляли Красногоровку из Торнадо-С

27 марта 2022, 09:26

Запрещенные кассетные боеприпасы упали на улицах частного сектора в Красногоровке. Полиция оцепила опасный район. Взрывотехники работают над разминированием.

Торнадо С
Красногоровку обстреляли из Торнадо-С / Фото пресс-службы Нацполиции

Российские оккупанты обстреляли Красногоровку Донецкой области запрещенными кассетными боеприпасами. В частности, враг нанес удар из реактивных систем залпового огня Торнадо-С по жилому сектору города.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции, боеприпасы упали на улицах частного сектора. Полиция оцепила опасный район. Взрывотехники полиции и ГосЧС обнаруживают и обезвреживают боевые кумулятивные элементы.

"Если вы увидели кассеты, не подходите – они могут сдетонировать в любой момент", - предупредили в полиции.

По предварительной информации, время самоликвидации элементов может составлять до 40 часов, то есть находиться рядом с ними – смертельно опасно.

Отмечается также, что в Донецкой области уже зафиксированы случаи травмирования людей в результате контакта с кассетными боеприпасами.

Открыто уголовное производство по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

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Отметим, в поселке Великая Новоселка Донецкой области мальчик нашел боевой элемент ракеты Торнадо-С, снаряд сдетонировал - и ребенок погиб.

Как сообщили в Офисе Омбудсмена, с начала полномасштабной войны России против Украины только в Донецкой области от взрыва снарядов погибли 18 детей, еще 29 - получили травмы. Отмечается, что эти данные неточные, поскольку в некоторых населенных пунктах области установить реальное количество погибших и травмированных на сегодняшний день невозможно.

Что такое РСЗО Торнадо

РСЗО Торнадо калибров 122 и 300 мм с 2021 года разрабатывается тульским АО "НПО Сплав" для замены реактивных систем залпового огня Град и Смерч, пишет Википедия.

Торнадо имеет более высокую боевую эффективность за счёт новой системы управления огнём с собственным навигатором в пусковой установке и компьютеризированным баллистическим вычислителем. Это позволяет установкам РСЗО вести огонь по целям, получаемым в автоматическом режиме, без использования станций расчёта баллистики и без ручной наводки механики.

Есть две модификации РСЗО Торнадо:

Торнадо-Г (Г — Град). Система включает в себя модернизированную боевую машину, оснащённую автоматизированной системой управления наведением и огнём (АСУНО) и новые неуправляемые реактивные снаряды калибра 122 мм.

Торнадо-С (С — Смерч). Система включает в себя модернизированную боевую машину, оснащённую АСУНО и новые неуправляемые реактивные снаряды калибра 300 мм с максимальной дальностью полёта до 120 км, а также корректируемый реактивный снаряд 9М542 с отделяемой осколочно-фугасной или кассетной головной частью с дальностью стрельбы до 120 км.

Как сообщал Главред, 26 марта в Авдеевке Донецкой области российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы.

Также при обстреле мирных украинских городов Россия применяет фугасные авиационные бомбы. Одну из ФАБ-500 оккупанты сбросили на Харьков - она упала возле жилого микрорайона.

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