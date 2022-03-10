Российские захватчики похитили депутата Запорожского областного совета

Депутат Запорожского облсовета Лейла Ибрагимова/ Facebook Эскендер Бариев

Оккупанты с оружием ворвались в дом депутата Запорожского облсовета Лейлы Ибрагимовой. Женщину похитили и увезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев в Facebook.

По его словам, вооруженные люди в российской военной форме ворвались в дом депутата в 06:00 в четверг, 10 марта.

"Сегодня (10 марта – ред.) в Мелитополе в 6 часов утра вооруженные люди в российской военной форме ворвались в дом депутата Запорожского областного совета, представительницы коренного крымскотатарского народа Лейлы Ибрагимовой, директора Мелитопольского городского краеведческого музея. Лейлу Ибрагимову увезли в неизвестном направлении", – написал Бариев.

Он отметил, что в доме Ибрагимовой провели обыск, во время которого изъяли телефоны.

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Напомним, советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко считает, что война в Украине закончится, когда украинские защитники уничтожат большую часть российской армии. В противном случае "мы ничего не достигнем".

Также сообщалось, что как минимум 39 российских регионов, согласно официальным данным, получили из Украины тела погибших военных.

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