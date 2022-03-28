Российские захватчики покинули Славутич – мэр / глава Киевской ОВА Александр Павлюк

Оккупанты в воскресенье, 27 марта, покинули Славутич. Сейчас в городе их нет.

Об этом сообщил мэр города Юрий Фомичев в видеообращении. Он отметил, что захватчики проверили город, после чего выехали за его пределы.

"Они (оккупанты – ред.) выполнили свою работу, которую хотели сделать. Проверили город, сегодня они завершили это делать, и выехали за пределы города. В городе сейчас их нет. Мы самостоятельно решаем все свои проблемы", – отметил Фомичев.

Также он отметил, что город никакого сотрудничества с оккупантами не ведет. По его словам, такие фейки сейчас распространяет российская пропаганда.

Он подчеркнул, что городу не нужна гуманитарная помощь от оккупантов. По словам мэра, Славутичу помогают гуманитарной помощью очень многие города Украины, поэтому сейчас в городе всего хватает.

"Славутич в Украине, Славутич под украинским флагом, Славутич живет по украинским законам и никак иначе", – подчеркнул мэр.

Напомним, российские оккупанты вторглись в город-спутник ЧАЭС Славутич в субботу, 26 марта. После этого горожане вышли на акции протеста против оккупации. Враги начали забрасывать людей светошумовыми гранатами, открывали по толпе огонь.

После этого сообщалось, что Славутич был оккупирован российскими вооруженными формированиями.

Читайте также: