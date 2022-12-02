Российский генерал Суровикин отдал оккупантам трусливый приказ

Захватчикам запрещено разгружать/загружать военную технику по приказу Сергея Суровикина.
Российские оккупанты постоянно испытывают умение воинов ВСУ уничтожать их важные цели и разрывать логистические цепочки.
Как сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 1 декабря, генерал РФ Суровикин отдал чудный приказ оккупантам.
"По имеющейся информации, учитывая потери, командующий объединенной группировкой войск армии страны-агрессора генерал Суровикин отдал приказ о запрете проводить любые разгрузочные/погрузочные работы на железнодорожном транспорте, прежде всего с эшелонами с вооружением и военной техникой и боеприпасами на расстоянии ближе, 100 км до линии боевого столкновения", - отметил Громов.
Освобождение Херсонской области
11 ноября стало известно, что во время отступления из Херсона оккупанты взорвали Антоновский мост.
9 ноября в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны как минимум пять мостов и переправ. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.
В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".
11 ноября ВСУ вошли в Херсон. Украинцы встречали их с цветами и плакали от радости.
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что левобережную часть Херсонской области нужно освобождать вдоль Днепра и готовить группировку войск для прорыва линии фронта в районе Запорожья. Причем прогнозы давать довольно сложно.
Читайте также:
- ВСУ "амнистировали" зэка-оккупанта, завербованного ЧВК Вагнер
- ВСУ заставили войска РФ уйти в оборону, враг не может перейти в наступление – разведка Британии
- "Обстрел может быть массированным": в ВСУ предупредили, что вероятность ракетной атаки РФ очень высока