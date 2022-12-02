Российский генерал Суровикин отдал оккупантам трусливый приказ

Алексей Громов / Reuters, УНИАН

Российские оккупанты постоянно испытывают умение воинов ВСУ уничтожать их важные цели и разрывать логистические цепочки.

Как сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 1 декабря, генерал РФ Суровикин отдал чудный приказ оккупантам.

"По имеющейся информации, учитывая потери, командующий объединенной группировкой войск армии страны-агрессора генерал Суровикин отдал приказ о запрете проводить любые разгрузочные/погрузочные работы на железнодорожном транспорте, прежде всего с эшелонами с вооружением и военной техникой и боеприпасами на расстоянии ближе, 100 км до линии боевого столкновения", - отметил Громов.

Освобождение Херсонской области

11 ноября стало известно, что во время отступления из Херсона оккупанты взорвали Антоновский мост.

9 ноября в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны как минимум пять мостов и переправ. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

11 ноября ВСУ вошли в Херсон. Украинцы встречали их с цветами и плакали от радости.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что левобережную часть Херсонской области нужно освобождать вдоль Днепра и готовить группировку войск для прорыва линии фронта в районе Запорожья. Причем прогнозы давать довольно сложно.

Читайте также: