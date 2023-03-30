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Российское "большое наступление" оказалось "пшиком": РФ сможет воевать лишь до 2024 года - ГУР

30 марта 2023, 18:36
Российские оккупанты не могут добиться желаемых результатов. ВСУ наносят им максимальный урон.
Украинские военные, российские военные
Российское "большое наступление" оказалось пшиком / Коллаж фото 28 ОМБр имени Рицарей Зимнего Похода, Миноброны РФ

Анонсированное ранее "большое наступление" российских оккупантов оказалось пшиком. Врагу не удалось добиться желаемых результатов. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Черняк, сообщает Укринформ.

"Анонсированное пропагандой на протяжении нескольких месяцев так называемое "большое наступление" обернулось для России "пшиком" – они не получили ни одного значимого результата", – сказал Черняк.

Несмотря на все это Москва не оставляет попыток полностью захватить Луганскую и Донецкую области. Однако благодаря разведданным украинские военные мастерски наносят врагу максимальный урон.

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Черняк убежден, что российская оккупационная армия сможет вести войну против Украины максимум до 2024 года.

"Если же усилить санкционное давление, то критические трудности у государства-агрессора начнутся раньше", – добавил он.

Весеннее контрнаступление ВСУ

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что этой весной у Украины есть огромный шанс осуществить успешное контрнаступление. Все это может произойти благодаря значительному истощению российских оккупационных войск и использованию западного оружия. По словам Остина, на данный момент Украина имеет "значительное преимущество" над российскими силами, хотя линия фронта претерпевала изменения на разных направлениях в течение последнего времени.

Как отметил военный эксперт Владислав Селезнев, приоритетным направлением для контрнаступления ВСУ станет юг Запорожской и Херсонской областей. При этом он подчеркнул, что российская оккупационная армия понимает, что Силы обороны Украины могут наступать именно на этих направлениях, поэтому она готовится к этому и укрепляет оборонительные рубежи.

Бывший советник Офиса президента, военно-политический обозреватель Алексей Арестович считает, что ВСУ могут понести большие потери во время контрнаступления. Это может произойти в случае, если Запад не передаст Украине дальнобойные ракеты.

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