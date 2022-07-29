Россию должны признать государством-спонсором терроризма - Зеленский

Зеленский призвал признать РФ страной-спонсором терроризма / Коллаж Офис президента, УНИАН

Россию нужно незамедлительно призвать страной-спонсором терроризма, ведь она вкладывает в терроризм значительно больше, чем любая другая, сказал президент Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения в четверг, 28 июля.

Он поблагодарил сенаторов США, которые единогласно одобрили резолюцию с призывом Государственного департамента США признать Россию государством-спонсором терроризма, и призвал другие страны к этому.

"Можно взять любой день в Украине - сегодняшний или любой другой после 24 февраля, чтобы увидеть, что никто в мире не укладывается в терроризм больше, чем Россия. Это действительно требует юридической реакции на глобальном уровне. И нет никакой рациональной причины, чтобы такой реакции не было, в частности в США", - убежден он.

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Президент акцентировал, что только за первую половину этих суток и только в Киеве было четыре воздушные тревоги.

"Русская армия нанесла ракетные удары по Киевщине, по Кропивницкому, била по Николаеву, продолжила серию стратегически бессмысленных и жестоких штурмов на Донбассе... Я благодарю каждого и каждого, кто отбивает этот террор", - подчеркнул он.

Также Зеленский поведал, что провел заседание ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого рассматривались четыре вопроса.

"Обеспечения в настоящее время вооружением наших защитников, поставки помощи от партнеров и в целом состояние выполнения плана обороны Украины, который ввели в действие 24 февраля", - подчеркнул президент Украины.

Война России против Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва, мол, собралась расширить географию своей войны против Украины и на юг страны. В частности, он назвал Херсонскую и Запорожскую области. При этом он пригрозил, дескать, продвижением оккупантов и на другие территории в том случае, если Запад будет продолжать поставлять Киеву дальнобойную артиллерию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что президент Украины Владимир Зеленский поставил ВСУ задачу освободить все украинские территории, которые находятся под российской оккупацией. По его словам, сроки, способы и этапы выполнения задачи будут определять военные во главе с верховным главнокомандующим войск Зеленским.

В разведке Минобороны Великобритании заявили, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области в полном разгаре. Согласно данным специалистов, российские войска на западном берегу Днепра оказались в очень уязвимой ситуации. Потеря Херсона станет серьезным ударом по военном пропаганде РФ.

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