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Отсталые русские порядки: в Геническе в очереди затоптали пенсионера

12 августа 2022, 23:32

Трагедия произошла из-за того, что за деньгами съехались жители со всего района, поэтому на месте образовался хаос.

возраст, догожитель, пенсионер
В Геническе затоптали пенсионера / pixabay.com

Российские "порядки" оккупантов предстали во всей своей красе - в Геническе разъяренная толпа затоптали насмерть пенсионера, сообщает в Facebook председатель Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

По словам назначенного российскими оккупантами коллаборанта Сергея Мухина, это произошло в очереди за пенсией.

Трагедия произошла из-за того, что за деньгами съехались жители со всего района, поэтому на месте образовался хаос.

"Русские порядки, как и сама Россия - отсталая страна и это лишь маленькая иллюстрация. Можно было придраться ко многим недостаткам в украинских реалиях, но чтобы человека затоптали в очереди за пенсией?" - отметил Хлань.

Ранее Главред писал, что российские оккупанты на столько боятся наступления украинских защитников, что пытаются обороняться всем, что находят. В Херсоне они даже установили противотанковые ежи, но не обычные железные, а деревянные.

Судя по всему, средств на нормальные железные ежи им не хватило.

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Оккупанты сделали шестиконечный крест из стволов деревьев, которые они прибили друг к другу.

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