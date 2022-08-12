Отсталые русские порядки: в Геническе в очереди затоптали пенсионера

Трагедия произошла из-за того, что за деньгами съехались жители со всего района, поэтому на месте образовался хаос.
Российские "порядки" оккупантов предстали во всей своей красе - в Геническе разъяренная толпа затоптали насмерть пенсионера, сообщает в Facebook председатель Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.
По словам назначенного российскими оккупантами коллаборанта Сергея Мухина, это произошло в очереди за пенсией.
Трагедия произошла из-за того, что за деньгами съехались жители со всего района, поэтому на месте образовался хаос.
"Русские порядки, как и сама Россия - отсталая страна и это лишь маленькая иллюстрация. Можно было придраться ко многим недостаткам в украинских реалиях, но чтобы человека затоптали в очереди за пенсией?" - отметил Хлань.
Ранее Главред писал, что российские оккупанты на столько боятся наступления украинских защитников, что пытаются обороняться всем, что находят. В Херсоне они даже установили противотанковые ежи, но не обычные железные, а деревянные.
Судя по всему, средств на нормальные железные ежи им не хватило.
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Оккупанты сделали шестиконечный крест из стволов деревьев, которые они прибили друг к другу.
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