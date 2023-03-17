С детства мечтал стать военным: защищая Украину, погиб 20-летний младший сержант Василий Драгун

Жизнь защитника Украины из Харьковской области оборвалась на фронте 6 марта во время выполнения боевого задания.

Василий Драгун с детства мечтал стать военным / Фото pixabay, antikor.com.ua

В боях за Украину погиб молодой боец Василий Драгун из села Александровка Харьковской области. В конце января ему исполнилось 20 лет.

Жизнь защитника оборвалась на фронте 6 марта во время выполнения боевого задания. Об этом сообщил Валковский городской совет в Facebook.

видео дня

"Общительный, искренний, справедливый, всегда улыбающийся, с чувством юмора и чрезвычайно ответственный – таким навсегда Василий останется в памяти своих односельчан, одноклассников и учителей Александровской и Сидоренковской школ", – говорится в сообщении.

В мирной жизни парень успевал учиться и помогать отцу дома по хозяйству, больше всего заботился о своих меньших сестренках.

Василий Драгун с детства мечтал стать военным, поэтому, окончив школу, поступил и учился во Львовской национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного.

Был призван в ряды ВСУ по контракту Галицко-Франковским ОРВК. Служил начальником ремонтной мастерской артиллерийского вооружения ремонтно-восстановительного батальона. Имел звание младшего сержанта.

Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами на Луганщине в день рождения своей жены 28 февраля погиб защитник Украины Максим Клименко. 14 марта его провели в последний путь, а 13 марта ему должно было бы исполниться 35 лет.

Также в боях за Украину под Бахмутом Донецкой области погиб военнослужащий Игорь Илечко из села Будькив Львовской области. Сиротой остался маленький сын воина.

Другие новости: