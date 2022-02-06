Самолет Украины Мрия поразил иностранцев: увидеть крупнейший в мире лайнер прибыли жители 5 стран

Самолет Ан-225 Мрия 5 февраля вернулся в Украину / facebook.com/dmytrozagumenny

На днях в аэропорту города в Дании побывали около 2000 человек, включая иностранцев из Финляндии, Германии, Норвегии, Швеции и Англии. Они наблюдали за тем, как приземляется украинский лайнер Антонов Ан-225 Мрия – крупнейший в мире грузоподъемный лайнер. Наблюдатели были поражены характеристиками самолета. Грузовое воздушное судно уже вернулось в Киев.

Как сообщает местное издание Kristeligt Dagblad, самолет Антонов Ан-225 Мрия на днях приземлялся в Биллунде. Многие прибыли в аэропорт, чтобы лично посмотреть на лайнер.

Журналисты в публикации отметили технические характеристики украинского самолета – самого крупного в мире грузоподъемного лайнера.

"Для сравнения, обычный пассажирский самолет, например Боинг 737-800, имеет размах крыла менее половины, то есть 35,8 метра. И это 37,5 метров в длину. При этом он имеет так называемую взлетную массу 640 тонн. Во всем мире существует только один экземпляр самолета, поэтому это особый день для аэропорта и для тех, кто интересуется полетам", - сказано в публикации.

Указывалось, что Ан-225 приземлялся в Дании уже в третий раз, однако в аэропорту Биллунда лайнер оказался впервые.

Реклама

Люди приезжали в аэропорт, чтобы воочию посмотреть на воздушное судно.

Менеджер аэропорта Биллунда по связям с общественностью Медс Бисп Агерснап рассказал, что понаблюдать за приземлением Мрии пришли от 1000 до 2000 человек.Читайте такжеКак выглядит салон самого большого самолета в мире Ан-225 Мрия: невероятные кадры

"Он привлек внимание всей Дании, но люди из Финляндии, Норвегии, Швеции, Германии и Англии также приезжают посмотреть на него", - рассказал менеджер.

Самолет Ан-225 Мрия уже вернулся в Украину

В пятницу, 5 января, лайнер вернулся в Украину. Самолет прибыл в Гостомель. Видео, как приземлялось воздушное судно, опубликовал в Facebook работник аэропорта Андрей Коваль.

В пресс-службе Укроборонпроме уточнили, что самолет выполнял коммерческий рейс и вернулся в Украину без груза.

Справка

Самолет Ан-225 Мрия

Ан-225 Мрия – транспортный реактивный самолет со сверхвысокой грузоподъемностью. Это самый большой грузоподъемный лайнер в истории мировой авиации.

Спроектировали и построили самолет во времена СССР в 1984-1988 годах на Киевском механическом заводе в Киеве. Руководитель проекта – В.И. Толмачев. Первый полет провели 21 декабря 1988 года.

После распада Советского Союза Ан-225 перешел в собственность Украины с бортовым номером UR-82060.

Изначально планировали построить две машины, однако второй экземпляр так и не достроили.

Главред рекомендует: