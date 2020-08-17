ЕС готовит новые санкции против Беларуси - кто окажется в списках

ЕС готовит новые санкции против Беларуси / Reuters

Чиновники Европейского союза в самом скором времени добавят в санкционный список белорусских чиновников, которые ответственны за разгон мирных протестов и фальсификацию выборов президента.

Об этом сообщается на официальном сайте ЕС со ссылкой на заявление представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.

По словам чиновника, в Европейском Союзе планируют тщательно расследовать все нарушения и привлечь виновных в жестоких избиениях протестующих в Беларуси к ответственности.

"Как было согласовано министрами иностранных дел ЕС на нашей недавней видеоконференции, ЕС работает над новыми списками санкций против лиц, ответственных за насилие, подавление мирных протестов и фальсификацию результатов выборов", ‒ говорится в заявлении.

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Напомним, ранее Жозеп Боррель по итогам видеконференции с участием министров иностранных дел стран-членов ЕС заявил ‒ Евросоюз не признал результаты выборов президента Беларуси и анонсировал введение санкций.