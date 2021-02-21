СБУ хотело снизить удар санкциями по Медведчуку - СМИ

Виктор Медведчук / УНИАН

Служба безопасности Украины (СБУ) желала уменьшить объем санкций, которые СНБО ввел против восьми физических лиц ‒ включая нардепа Виктора Медведчука ‒ и против 19 компаний. Об этом сообщает портал Зеркало недели со ссылкой на собственные источники.

Согласно предложениям представителей СБУ, которые были вынесены на заседание СНБО 19 февраля, предусматривалось введение только пяти видов санкций:

блокирование активов ‒ временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование либо приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;

полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в море Украины, ее внутренние воды, порты.

Однако секретарь СНБО Алексей Данилов предложил с голоса дополнительные семь ограничений к вышеуказанным пяти. Его предложение было поддержано в полном объеме.

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