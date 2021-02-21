УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

СБУ хотело снизить удар санкциями по Медведчуку - СМИ

21 февраля 2021, 13:45
Прослушать новость
Остановить

Как сообщают журналисты, представители главной украинской спецслужбы желали ограничить санкционный список всего лишь несколькими позициями.

Медведчук
Виктор Медведчук / УНИАН

Служба безопасности Украины (СБУ) желала уменьшить объем санкций, которые СНБО ввел против восьми физических лиц ‒ включая нардепа Виктора Медведчука ‒ и против 19 компаний. Об этом сообщает портал Зеркало недели со ссылкой на собственные источники.

Согласно предложениям представителей СБУ, которые были вынесены на заседание СНБО 19 февраля, предусматривалось введение только пяти видов санкций:

  • блокирование активов ‒ временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
  • ограничение торговых операций;
  • приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
  • аннулирование либо приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;
  • полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в море Украины, ее внутренние воды, порты.

Однако секретарь СНБО Алексей Данилов предложил с голоса дополнительные семь ограничений к вышеуказанным пяти. Его предложение было поддержано в полном объеме.

Читайте такжеПопавшая под санкции Зеленского сеть магазинов Спортмастер продолжает работу в Украине

Санкции Владимира Зеленского - что было ранее

  • Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях против 8 физических и 19 юридических лиц, которых государство обвиняет в финансировании терроризма на Донбассе. Среди них трое украинских граждан – политик Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко и гражданская жена владельца каналов NewsOne, Zik и 112 Украина Тараса Козака Наталья Лавренюк.
  • В частности, СНБО поручил вернуть в собственность государства нефтепродуктопровод Самара – Западное направление (владение которым приписывается именно Виктору Медведчуку – Главред).
  • Также под санкции попала сеть розничной торговли Спортмастер, которая зарегистрирована в Сингапуре. Ограничения останавливают разрешение на работу магазинам на территории Украины.
СНБО санкции Владимир Зеленский Виктор Медведчук
Сейчас вы просматриваете новость «СБУ хотело снизить удар санкциями по Медведчуку - СМИ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Патриотики из зал*пы, отъ*битесь": школьница из Киева обматерила украинский язык"Патриотики из зал*пы, отъ*битесь": школьница из Киева обматерила украинский язык Кравчук резко отреагировал на санкции СНБОКравчук резко отреагировал на санкции СНБО Посол Германии озвучила плохие новости по безвизу с ЕС для УкраиныПосол Германии озвучила плохие новости по безвизу с ЕС для Украины Кравчук раскрыл план "Б" по ДонбассуКравчук раскрыл план "Б" по Донбассу Матерный "наезд" на украинский язык в TikTok: имена родителей "звезды" и бурная реакция НицойМатерный "наезд" на украинский язык в TikTok: имена родителей "звезды" и бурная реакция Ницой
Следующий материал

Последние новости

14:44
Израиль для освобождения своей гражданки тайно купит вакцину Sputnik V для Сирии – The New York Times
14:29
Гороскоп на 22 февраля для всех: рост бюджета, повышение и запретный риск Видео
14:27
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A02 приехал в Украину
14:26
В Киеве мужчине размололо ногу бетономешалкой Видео
14:14
Вакцина для бедных: что известно о прививке CoviShield от COVID-19 для Украины Видео
Реклама
14:03
Взлетели цены на проезд в маршрутках из пригорода в Киев Видео
13:45
СБУ хотело снизить удар санкциями по Медведчуку - СМИ Видео
13:31
Blizzard показала новый трейлер Diablo IV и анонсировала новый класс Видео
13:30
Самые модные асимметричные стрижки 2021, которые молодят женщин: фото Фото Видео
13:21
Попавшая под санкции Зеленского сеть магазинов Спортмастер продолжает работу в Украине Видео
13:08
Аналитик объяснил причины колебания курса доллара к гривне Видео
12:55
Обнародован полный список компаний и физлиц, которые попали под новые санкции в Украине Видео
12:35
Зло выжило – анонсировано переиздание культовой ролевой игры Diablo II Видео
12:22
Опубликованы новые данные об эффективности вакцины Pfizer, которую ждет Украина Видео
12:12
Миша Романова в мини-платье показала фанатам грудь
12:09
Гороскоп на 21 февраля для всех: угроза "капкана", выигрыш и усиление ауры Видео
11:48
Тихановская объявила о поражении оппозиции Беларуси и раскрыла новые планы
11:38
Какой будет погода в Украине 21 февраля Видео
11:35
Кравчук напророчил России полное фиаско в гонке вооружений Видео
10:17
Зеленский вернул Украине нефтепровод, который ранее присвоил Медведчук Видео
Реклама
10:10
Санкции против кума Путина ввели. Что дальше? мнение
09:51
Диетолог назвала главные признаки правильного авокадо Видео
09:16
Когда в Украину придет настоящая теплая весна: синоптики уточнили прогноз Видео
08:34
Зеленский выпил озверина мнение
08:28
Порошенко публично поддержал санкции против кума Путина Видео
07:43
Четыре вида спорта, которые продлят вашу жизнь Видео
07:15
Экономист объяснил, почему Украине сейчас не нужен кредит МВФ Видео
06:55
Санкции против Медведчука: 7 главных выводов мнение
06:28
В моду вернулось соблазнительное нижнее белье в стиле прованс Фото
05:59
День женского счастья 2021 – картинки живые и поздравления прикольные
05:26
Нумеролог назвала плохой период марта 2021 Видео
05:01
Военный эксперт оценил вариант силовой "зачистки" Донбасса ВСУ Видео
04:23
Путин разрешит Лукашенко остаться президентом в обмен на аннексию Беларуси – политик Видео
03:11
В Беларуси назвали цель Лукашенко на переговорах с Россией по Союзному государству Видео
02:30
В Слуге народа объяснили, как в суде не дать отменить санкции против Медведчука Видео
00:55
Инфекционист пообещал Украине новый "триндец" с коронавирусом
20 февраля, суббота
23:50
В ЕС решили позвать украинских заробитчан на сбор клубники и уход за скотом Видео
23:07
В ВСУ связали санкции против кума Путина с обострением на Донбассе Видео
22:57
В WhatsApp объяснили, что ждет тех, кто не согласен с новыми правилами мессенджера
22:16
В Дрогобыче разорвавшаяся в руках граната убила двоих, есть пострадавшая Видео
Реклама
22:03
Россия потратит миллиарды на решение проблемы с водой в Крыму
21:57
В США вывели на орбиту украино-американскую ракету Antares с грузом для МКС Видео
21:32
Глава миграционной службы взял в жены "девушку с собачкой из Уханя" Видео
21:30
Подробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты
21:04
Украина ударила санкциями по известной российской сети спорттоваров Видео
20:44
У Зеленского рассказали, что ждет Медведчука и фигурантов санкций Видео
20:41
Адвокат Навального рассказал, когда политика выпустят на свободу Видео
20:08
Изумительные сумки в стиле 30-х входят в моду на весну-лето 2021 Фото
19:57
Украина получит полмиллиона доз "индийской" вакцины от коронавируса Видео
19:40
Зеленский ввел в действие санкции против китайского инвестора Мотор Сичи Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять