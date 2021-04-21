СБУ задержала автобусы с готовившими беспорядки титушками

СБУ задержало автобусы с готовившими беспорядки титушками / СБУ

В ходе антитеррористических учений на Харьковщине сотрудники СБУ пресекли попытку нескольких групп "титушек" (в общей сложности более шестидесяти человек) проникнуть на территорию региона. Об этом сообщил на своей странице в Facebook спикер регионального управления спецслужбы Владислав Абдула.

"Автобусы с "титушками" были задержаны на подъездах в Харьков со стороны Донецка, Днепра и Полтавы. Все эти лица являются жителями других регионов Украины и не имеют никакого отношения к Харьковской области", ‒ сказал он.

В СБУ утверждают, что такие группы были направлены в Харьков по заказу одной из пророссийских политических сил Украины для проведения протестных акций в городе. Кроме того, якобы титушки должны были провоцировать общественное недовольство и массовых противоправных действий во время проведения очередной сессии горсовета в среду, 21 апреля.

"Указанные акции имели целью дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России "картинку" для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины. Правоохранители Харьковской области, используя все предусмотренные законом средства, прекращают возможные противоправные действия. Координационная группа Антитеррористического центра отслеживает возможные попытки радикальных группировок злоупотреблять правом граждан на проведение массовых мероприятий, целью которых является провоцирование беспорядков и других действий антиобщественной направленности", ‒ подытожил Абдула.

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