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СБУ задержала автобусы с готовившими беспорядки титушками

21 апреля 2021, 12:50
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В СБУ говорят, что титушек направили в Харьков по заказу одной из пророссийских политических сил Украины для проведения протестных акций в городе.

Титушки
СБУ задержало автобусы с готовившими беспорядки титушками / СБУ

В ходе антитеррористических учений на Харьковщине сотрудники СБУ пресекли попытку нескольких групп "титушек" (в общей сложности более шестидесяти человек) проникнуть на территорию региона. Об этом сообщил на своей странице в Facebook спикер регионального управления спецслужбы Владислав Абдула.

"Автобусы с "титушками" были задержаны на подъездах в Харьков со стороны Донецка, Днепра и Полтавы. Все эти лица являются жителями других регионов Украины и не имеют никакого отношения к Харьковской области", ‒ сказал он.

В СБУ утверждают, что такие группы были направлены в Харьков по заказу одной из пророссийских политических сил Украины для проведения протестных акций в городе. Кроме того, якобы титушки должны были провоцировать общественное недовольство и массовых противоправных действий во время проведения очередной сессии горсовета в среду, 21 апреля.

"Указанные акции имели целью дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России "картинку" для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины. Правоохранители Харьковской области, используя все предусмотренные законом средства, прекращают возможные противоправные действия. Координационная группа Антитеррористического центра отслеживает возможные попытки радикальных группировок злоупотреблять правом граждан на проведение массовых мероприятий, целью которых является провоцирование беспорядков и других действий антиобщественной направленности", ‒ подытожил Абдула.

Читайте такжеНа базе у "титушек" Кивы полиция нашла кучу оружия и гранат

Напомним, ранее сообщалось:

  • В феврале 2021 года представители Национального корпуса устроили возле дома №3 в Тверском тупике в Киеве акцию протеста. Они утверждали, что в здании находится база "титушек" партии Оппозиционная платформа - За жизнь, которых якобы привезли для дестабилизации ситуации в Украине.
  • Между представителями Нацкорпуса и участниками организации Патриоты за жизнь быстро началась словесная перепалка с последующим бросанием дымовыми шашками и камнями.
  • Затем на место происшествия прибыла полиция и "титушек" ОПЗЖ начали задерживать.
  • Сам Илья Кива заявлял, что в здании участники организации Патриоты за жизнь готовились чемпионату Украины по боксу.
  • Полиция позднее изъяли множество единиц оружия и гранат полицейскими во время обыска в здании.
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