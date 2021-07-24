Сдача языкового экзамена будет доказательством желания чиновника работать на Украину – Ницой

19 июля чиновники начали сдавать первые экзамены на уровень владения украинским языком/ Фото Главком

Экзамены для чиновников по государственному языку – это еще один важный шаг в глобальной программе усиления украинского языка для формирования общего украинского мировоззрения.

При этом существует большой риск, что чиновники постараются избежать этого экзамена. Поэтому нужно бороться не с экзаменами, а с коррупционными схемами, чтобы кандидаты на определенную должность не пытались обойти это требование и необходимость сдавать экзамен. Такое мнение в комментарии Главреду озвучила писательница, педагог, общественный деятель Лариса Ницой.

По ее словам, в Украине нет людей, которые не знают украинского языка и не изучали его.

"Нашей независимости уже 30 лет, и украинский язык уже давно изучается в школах. И то поколение, которое претендует на должности, уже изучало украинский язык в школе. Если люди не знают украинского языка, то это говорит лишь об их антигосударственной сути. А зачем нам такие деятели на постах? Они не будут ценными на государственных должностях, потому что будут осуществлять вредную для государства деятельность", - считает Ницой.

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Писательница уверена, что мифом является то, что мы можем отсеять вместе с теми, кто не знает украинского языка, хороших специалистов.

"Для всех людей, которые идут на государственные должности не для того, чтобы нажиться, а для того, чтобы служить стране, сдача экзамена по языку будет доказательством их желания работать на Украину", - считает она.

По словам Ницой, кандидат на государственную должность должен уметь не просто читать и писать на украинском, но и сформулировать свое мнение.

"Поэтому к этому экзамену я добавила бы задание, в котором человек, который его сдает, должен обоснованно и аргументированно развить собственное мнение на заданную тему", - отметила педагог.

"Должен быть такой подход: хочешь служить стране – знай язык этой страны и умей выражать мнение на языке своей страны, не умеешь – до свидания", - считает Ницой.

По ее мнению, экзамен по украинскому языку будет удовольствием для тех людей, которые действительно идут на должность служить своей стране.

"Если же они терпеть не могут украинского языка, то о каком служении стране может идти речь? Мы не можем и не должны подстраиваться под таких людей и создавать более мягкие условия для тех, кто не знает языка", - резюмировала Лариса Ницой.

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Как сообщал Главред, украинские чиновники 19 июля начали сдавать экзамены на уровень владения украинским языком, о чем сообщила Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Как заявлял уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, в 2021 году экзамен на знание украинского станет обязательным для всех претендентов на должности в органах государственной власти или местного самоуправления, не избежать его и будущим народным депутатам.