В Кабмине озаботились украинцами, посылающими секс-фото через Сеть

Секс, фото / Stocksy

В Министерстве цифровой трансформации Украины запустили в Telegram чат-бота StopSextingBot - призванный помочь украинцам решить проблемы, связанных с пересылкой секс-фото либо видео в Сети.

Такое сообщение пресс-служба ведомства опубликовала в Facebook. По словам чиновников, чат-бот проекта #stop_sexтинг в мессенджере Telegram поможет ответить на такие вопросы:

а) как действовать, если просят прислать интимные фото или видео?;

б) то делать, если отправил кому-то обнаженные фото или видео?;

в) какие обязательные шаги, если шантажируют присланными ранее фото или видео?;

г) Как удалить нежелательные фото из Интернета?.

Кроме того, функционал бота дает возможность обратиться непосредственно к команде проекта - на случай, если возникнут какие-то вопросы.

Напомним, ранее секс-блогер Керим Костоев.рассказал, как устроить хороший интим во время карантина. До этого семейный психолог Анна Громова рассказала, полезен ли супружеский секс во время карантина.