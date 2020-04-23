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В Кабмине озаботились украинцами, посылающими секс-фото через Сеть

23 апреля 2020, 23:55

В Минцифровой трансформации решили помочь украинцам в плане решения проблем, вызванных пересылкой секс-фото через Сеть.

Секс, фото
Секс, фото / Stocksy

В Министерстве цифровой трансформации Украины запустили в Telegram чат-бота StopSextingBot - призванный помочь украинцам решить проблемы, связанных с пересылкой секс-фото либо видео в Сети. 

Такое сообщение пресс-служба ведомства опубликовала в Facebook. По словам чиновников, чат-бот проекта #stop_sexтинг в мессенджере Telegram поможет ответить на такие вопросы: 

а) как действовать, если просят прислать интимные фото или видео?;

б) то делать, если отправил кому-то обнаженные фото или видео?;

в) какие обязательные шаги, если шантажируют присланными ранее фото или видео?;

г) Как удалить нежелательные фото из Интернета?.

Кроме того, функционал бота дает возможность обратиться непосредственно к команде проекта - на случай, если возникнут какие-то вопросы.

Напомним, ранее секс-блогер Керим Костоев.рассказал, как устроить хороший интим во время карантина. До этого семейный психолог Анна Громова рассказала, полезен ли супружеский секс во время карантина.

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