Кабмин назначил нового и.о. министра образования и науки

Сергей Шкарлет / gorod.cn.ua

В четверг, 25 июня, Кабинет министров Украины назначил Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

О соответствующем решении сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, трансляция которого велась на YouTube-канале КМУ.

"У нас происходит назначение заместителя министра образования и науки Украины и возложение исполнения обязанностей на Сергея Шкарлета", - сказал премьер-министр.

Шкарлет является доктором экономических наук, профессором, заслуженным деятелем науки и техники Украины. С мая 2010 года ректор Черниговского национального технологического университета.

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Отметим, что ранее Шкарлет опроверг обвинения в наличии плагиата в своих работах. Кроме того, он заявил, что внешнее независимое оценивание (ВНО) должно остаться, но допускает его трансформацию.

Ранее он указал 513 тыс. 123 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

Заработная плата составила весь доход Шкарлета за прошлый год, а его жена задекларировала 85 тыс. 376 грн доходов.

Также он указал в декларации 70 тыс. грн и $30 тыс., а жена 15 тыс. грн и $32 тыс. наличных средств.

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У Шкарлета нет недвижимого имущества, а его жена владеет квартирой (76,9 кв. м) в Чернигове.

В то же время, он имеет два автомобиля: Toyota Land Cruiser 200 2011 года выпуска и Mitsubishi Pajero Wagon 2013 года выпуска, а у жены – Ford Kuga Titanium 2012 года выпуска.