УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кабмин назначил нового и.о. министра образования и науки

Сергей Шкарлет стал исполняющим обязанности министра образования и науки.

25 июня 2020, 15:12
Сергей Шкарлет
Сергей Шкарлет / gorod.cn.ua

В четверг, 25 июня, Кабинет министров Украины назначил Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

О соответствующем решении сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, трансляция которого велась на YouTube-канале КМУ.

"У нас происходит назначение заместителя министра образования и науки Украины и возложение исполнения обязанностей на Сергея Шкарлета", - сказал премьер-министр.

Шкарлет является доктором экономических наук, профессором, заслуженным деятелем науки и техники Украины. С мая 2010 года ректор Черниговского национального технологического университета.

Читайте такжеЗеленский озвучил имена кандидатов на пост главы Минобразования

Отметим, что ранее Шкарлет опроверг обвинения в наличии плагиата в своих работах. Кроме того, он заявил, что внешнее независимое оценивание (ВНО) должно остаться, но допускает его трансформацию.

Ранее он указал 513 тыс. 123 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

Заработная плата составила весь доход Шкарлета за прошлый год, а его жена задекларировала 85 тыс. 376 грн доходов.

Также он указал в декларации 70 тыс. грн и $30 тыс., а жена 15 тыс. грн и $32 тыс. наличных средств.

Читайте такжеКак будет проходить ВНО в Украине: в Минобразования назвали главные условия

У Шкарлета нет недвижимого имущества, а его жена владеет квартирой (76,9 кв. м) в Чернигове.

В то же время, он имеет два автомобиля: Toyota Land Cruiser 200 2011 года выпуска и Mitsubishi Pajero Wagon 2013 года выпуска, а у жены – Ford Kuga Titanium 2012 года выпуска.

Сергей Шкарлет МОН Кабмин
Сейчас вы просматриваете новость «Кабмин назначил нового и.о. министра образования и науки». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:00
В Украине Utz "поборет" дожди – синоптик
15:57
Сербский министр оскандалился заявлением о "бандеровцах – пособниках нацистов"
15:52
Ксения Собчак сломала нос и перенесла срочную операцию
15:39
Гороскоп всех знаков Зодиака на 26 июня: "убийство" отношений и материальный успех Видео
15:23
Отмена самоизоляции для въезжающих из Крыма и Донбасса: главное условие проезда
15:13
Куда можно выехать из Украины во время карантина: в ряде стран на границе нет ограничений
15:12
Кабмин назначил нового и.о. министра образования и науки Видео
15:08
Вакцинация от COVID-19: стало известно, сколько украинцев готовы сделать прививку
15:07
Разоблачили самую наглую схему мошенников - кому ни в коем случае нельзя доверять
14:48
"Плохо будет всем": Зеленский сделал неожиданное заявление о пике COVID-19 Видео
14:46
Закон о мониторинге денег: как адвокаты и нотариусы будут проверять клиентов
14:35
"Борьба с Covid-19": западные СМИ узнали о возможном бюджетном средстве Видео
14:29
"Серьезная волна Covid-19": украинцев предупредили об ужесточении карантина Видео
14:25
Боль в пояснице: причины, диагностика, лечение
14:16
Катастрофический паводок в Карпатах: стихия смыла дороги и ж/д пути Фото Видео
14:10
Экс-жена Сереги официально выдвинула обвинения спустя полгода скандала
14:04
Все люди делают это: названы самые опасные пути передачи Covid-19 Видео
14:01
Венгрия полностью откроет КПП на границе с Украиной: в МИД озвучили дату
13:59
Амнистия для коммунистов: в Кабмине рассказали детали нового проекта закона о люстрации
13:39
"Вы засранец": Береза потроллил Зеленского, опубликовано видео Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять