Суд изменил меру пресечения активисту Стерненко

Стерненко смягчили домашний арест / УНИАН

В Киеве 6 августа Шевченковский районный суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста активисту Сергею Стерненко, которого обвиняют в убийстве мужчины, который совершил на него нападения в Одессе в 2018 году.

"Дали ночной домашний арест с 21:00 до 6:00 до 21 сентября", – написал Стерненко в своем Telegram-канале.

По словам активиста, судья Антонюк завершала заседание для рассмотрения ходатайства о своем отводе, хотя адвокаты его не подавали.

Напомним, в мае 2018 года на Сергея Стерненко напали в Одессе. В совершении нападения подозревают Александра Исайкула и Ивана Кузнецова. Стерненко смертельно ранил Кузнецова ножом. Исайкул тоже был ранен.

Как ранее сообщалось, Стерненко поделился, что в СБУ ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

Позже Стерненко, которого суд обвиняет в убийстве и назначил меру пресечения в виде двухмесячного домашнего ареста, порвал постановление на глазах у своих сторонников.