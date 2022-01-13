Сеть порвало видео из Закарпатья: свинья сбежала из прицепа прямо во время движения

Свинья сбежала из прицепа прямо на ходу / Скриншот

Одна из свиней, которых водитель авто перевозил в прицепе, вырвалась на свободу прямо во время движения.

Происшествие случилось на Закарпатье. Курьез зафиксировали очевидцы, пишет Zakarpatske TV.

Отметим, что в прицепе находились несколько животных. Одна из свиней выпрыгнула прямо во время движения по дороге и побежала на обочину.

Добавим, что животное пятачком сломало доску на автоприцепе и выпрыгнуло. Свинье удалось избежать наезда сразу двух автомобилей и убежать на обочину.

Водитель заметил исчезновение и остановился. Удалось ли ему поймать беглянку, неизвестно.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что жители села Димки, что в Черновицкой области, страдают от опустошительных набегов диких свиней. Те топчут огороды крестьян и объедают кукурузу.

"Все потоптали, весь город. Здесь может мешок кукурузы разве соберется, потому что они все поломали", – жалуется местная жительница Мария Рошко, которая пытается оправиться после нападения свиней.

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