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"Незаконные и неадекватные": в России разругали санкции против Северного потока-2

Официальные представители Москвы продолжают высказываться в негативном духе по поводу санкций против газопровода Северный поток-2.

21 июня 2020, 13:59
Северный поток-2
В России разругали санкции против Северного потока-2 / Reuters

Руководитель Министерства энергетики РФ Александр Новак считает санкции по поводу газопровода в обход Украины Северного потока-2 незаконными и совершенно неадекватными.

Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на интервью чиновника.

Новак отметил, что против российского проекта активно выступает официальный Вашингтон, который постоянно продвигает в страны Евросоюза американский сжиженный природный газ.

Читайте такжеСША ударят жесткими санкциями против Северного потока-2: стало известно, кто пострадаетВ частности, российский министр отметил позицию официального Киева, который не желает потерять транзит газа через ГТС Украины.

"Санкции и их ужесточение против "Северного потока-2" абсолютно незаконны и совершенно неадекватны. Это чистый протекционизм", — полагает Новак.

Кроме того, министр отреагировал на критику в адрес Северного потока-2 (с подачей ‒ газопровод усилит газовую зависимость Европы от России).

По мнению Новака, СП-2 поможет Европе и ее энергетической безопасности, а также поспособствует здоровой конкуренции на внутреннем рынке.

Напомним, ранее известный российский энергетический эксперт Михаил Крутихин заявлял о том, что Северный поток-2, столкнувшись с американскими санкциями, не просто забуксовал, а встал на месте без всякой перспективы продвижения вперед.

новости Европы Северный поток-2 Александр Новак газопровод
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