"Сейчас мы диктуем россиянам": эксперт рассказал о больших проблемах России в войне с Украиной

С техникой у России огромная проблема – они пытаются восстанавливать старые Т-62, но это фактически агония путинского режима, говорит Самусь.

Михаил Самусь, война в Украине / скриншот, 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка

Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь в интервью Главреду рассказал, к чему готовиться Украине к лету, если армия РФ наберет еще 500 тысяч человек.

"ВСУ не то что готовятся, они лидируют. Надо понимать – кто владеет стратегической инициативой, тот и выигрывает в войне. Украинская армия владеет стратегической инициативой. То есть даже сейчас, в течение этих трех месяцев, когда украинская армия якобы взяла паузу, осуществляя эффективную оборону на Донбассе, а россияне якобы ведут наступление и владеют инициативой, на самом деле ничего подобного не происходит. Потому что с того момента, когда Украина с лета прошлого года начала готовиться к контрнаступательным действиям и мы получили HIMARS (а значит и возможность бить высокоточным оружием на глубину 70-80 километров и уничтожать инфраструктуру противника), мы смогли диктовать свои условия", - говорит эксперт.

Самусь добавил, что Украина провели операцию в Харьковской области, на правом берегу Херсонской области и "сейчас мы диктуем, потому что россияне не знают, где будет наступать украинская армия".

видео дня

"По всем показателям им надо было проводить мобилизацию в ноябре или декабре, чтобы быть готовыми к украинскому контрнаступлению, но они допустили ошибку, когда ее не провели. И получается так, что в тот момент, когда ВСУ будут проводить контрнаступление, у них не будет этих 500 тысяч. А когда украинская армия уже освободит все территории, они могут набрать хоть миллион своих солдат, но этот миллион развернется и пойдет громить Кремль", - говорит он.

Набор 500 тысяч военных ничего не значит для Украины

"Ведь когда РФ, например, начнет терять Крым, то будут вопросы к "товарищу Путину" относительно того, что вообще происходит. И это создаст такую морально-психологическую обстановку и в армии, и среди русского населения, олигархов. Не знаю, чем тогда будет заниматься Пригожин, потому что тогда он может возглавить восстание против Кремля, потому что окажется, что Кремль проиграл все битвы", - говорит эксперт.

Кто такой Михаил Самусь Михаил Самусь – военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам.

Ое добавил, что сам факт набора 500 тысяч военных ничего не значит.

"Во-первых, мобилизация должна проводиться эффективно и вовремя. Если она так не проводится, то это наносит больше вреда, чем пользы. Поэтому мобилизация 500 тысяч человек в РФ в любом случае приведет к напряжению в российском обществе. Хотя в Кремле могут в топку бросить еще не один миллион, им все равно, потому что они спасают свои шкуры, но они делают все это не вовремя, потому что почему-то считали, что рядом ракетных ударов по гражданской инфраструктуре они смогут поставить Украину на колени, а Европа загнется от высоких цен на газ зимой и также приползет на коленях к Путину. Скоро апрель, никто не приползет, и тут они опомнились и решили провести мобилизацию, которую надо было проводить вместо ракетных обстрелов. Потому что если россияне хотели воевать, им надо было создавать группировки в Беларуси и наступать оттуда. Но они это время проворонили из-за их идиотских идей с ракетными ударами по тепло- и энергетической инфраструктуре", - добавил он.

Они будут разбиты морально и психологически

"Если они сейчас набирают 500 тысяч, они будут готовы, например, в мае. Что будет в этот момент на фронте, можно лишь гадать, но это будет очень активная фаза боев. Когда, например, 10 тысяч мобилизованных забрасывают в какой-то район, а там их берут в плен, потому что они не умеют воевать. Они будут в шоке – по ним летит несколько высокоточных снарядов, поэтому они будут разбиты морально и психологически. Это будут большие "котлы" мобилизованных, если их додумаются без техники отправлять на фронт. А с техникой у России огромная проблема – они пытаются восстанавливать старые Т-62, очевидно рассчитывая на этих мобилизованных, но это фактически агония путинского режима. Потому что когда россиян массово будут отправлять, они не будут хотеть и будут знать, что там их просто убивают и у них нет никаких шансов", - добавляет Самусь.

Россияне просто будут засылать пехоту

"Все это может привести к катастрофе на фронте для России. Поэтому не надо бояться тех 500 тысяч. Действительно, это много и это напряжение на фронте, но если все пойдет так, как запланировано командованием ВСУ и будут созданы тяжелые механизированные соединения, штурмовые соединения, оснащенные западным вооружением, то это будет, как 21 век и Первая мировая. То есть россияне просто будут засылать пехоту, которая будет погибать и сдаваться под ударом современных вооружений", - сказал он.

Как ранее сообщали, диктатор Владимир Путин в самом скором времени планирует объявить новую волну мобилизации в стране-агрессоре, России. Об этом ранее сообщало западное авторитетное издание The New York Times.

"Представители американской разведки говорят, что получают свидетельство того, что вскоре он (Путин − Главред) может мобилизовать еще больше россиян в армию, добавив сотни тысяч к 300 тысячам уже призванных", − сообщают журналисты.

Читайте также: