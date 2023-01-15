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Шансы на вступление Беларуси в войну против Украины очень низки – ISW

15 января 2023, 09:24
Как говорят американские аналитики, потенциальное наступление России на север Украины зимой-2023 остается наихудшим сценарием в пределах прогнозов.
ВСУ, Беларусь, армия
Шансы на вступление Беларуси в войну против Украины очень низки – ISW / коллаж фото УНИАН

Риск прямой атаки белорусской армии на ВСУ очень низок. Такую оценку ситуации дали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Они отметили, что потенциальное наступление России на север Украины зимой-2023 остается наихудшим сценарием в пределах прогнозов.

В ISW пояснили, что опираются на ежедневно наблюдаемые показатели из общедоступных источников. И в первую очередь они обратили внимание на два события и заявления. Во-первых, командующий Объединенными силами обороны Украины Сергей Наев 14 января сообщил, что нынешнее соотношение украинских сил, действующих на северной границе, к российским войскам в Беларуси достаточно для стабилизации границы. Также генерал добавил, что украинские резервы могут передислоцироваться, если угроза вырастет.

Во-вторых, войска РФ продолжают развертывание в Беларуси. К примеру, в минувшую пятницу, 13 января в Гомельскую область прибыл дополнительный эшелон с российской военной техникой.

Угроза нового наступления России на Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что государство-оккупант Россия в ближайшие месяцы может пойти ва-банк. По мнению Данилова, у Москвы больше нет ресурсов, чтобы затягивать военные действия. В такой ситуации Украину ждут сложные и решающие 2-3 месяца.

Заместитель начальника Главного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов заявил, что, согласно прогнозам, российские оккупанты в скором времени могут попытаться захватить всю Донецкую область. Дальше они, вероятно, осуществят попытку атаковать Запорожскую область. При этом захватчики по-прежнему способны наносить удары по энергетической и другой инфраструктуре Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что РФ может пойти в новое наступление весной. По его словам, россияне способны атаковать с южных и восточных районов, которые они ранее захватили.

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