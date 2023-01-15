Шансы на вступление Беларуси в войну против Украины очень низки – ISW

Риск прямой атаки белорусской армии на ВСУ очень низок. Такую оценку ситуации дали аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Они отметили, что потенциальное наступление России на север Украины зимой-2023 остается наихудшим сценарием в пределах прогнозов.
В ISW пояснили, что опираются на ежедневно наблюдаемые показатели из общедоступных источников. И в первую очередь они обратили внимание на два события и заявления. Во-первых, командующий Объединенными силами обороны Украины Сергей Наев 14 января сообщил, что нынешнее соотношение украинских сил, действующих на северной границе, к российским войскам в Беларуси достаточно для стабилизации границы. Также генерал добавил, что украинские резервы могут передислоцироваться, если угроза вырастет.
Во-вторых, войска РФ продолжают развертывание в Беларуси. К примеру, в минувшую пятницу, 13 января в Гомельскую область прибыл дополнительный эшелон с российской военной техникой.
Угроза нового наступления России на Украину
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что государство-оккупант Россия в ближайшие месяцы может пойти ва-банк. По мнению Данилова, у Москвы больше нет ресурсов, чтобы затягивать военные действия. В такой ситуации Украину ждут сложные и решающие 2-3 месяца.
Заместитель начальника Главного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов заявил, что, согласно прогнозам, российские оккупанты в скором времени могут попытаться захватить всю Донецкую область. Дальше они, вероятно, осуществят попытку атаковать Запорожскую область. При этом захватчики по-прежнему способны наносить удары по энергетической и другой инфраструктуре Украины.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что РФ может пойти в новое наступление весной. По его словам, россияне способны атаковать с южных и восточных районов, которые они ранее захватили.
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