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Шестеро пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Луганской области, один – погиб

14 декабря 2021, 10:29
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Автобус занесло на дороге из-за гололеда, он слетел в кювет и перевернулся.

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Автобус слетел в кювет из-за гололеда и перевернулся / Полиция Луганской области

В Луганской области в Старобельском районе в ДТП попал пассажирский микроавтобус.

Авария произошла сегодня, 14 декабря, в 06:40 утра на трассе Чугуев-Меловое, сообщает полиция Луганской области.

"По предварительной информации, водитель не учел дорожной обстановки (гололедица) и допустил выезд на обочину", – говорится в сообщении.

В результате аварии погиб один пассажир микроавтобуса. Еще шестеро пассажиров получили телесные повреждения. Двоих пострадавших госпитализировали, остальным оказали помощь на месте происшествия.

В полиции отмечают, что на месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции и экстренных служб.

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  • ДТП с пассажирским автобусом в Луганской области в Старобельском районе
    ДТП с пассажирским автобусом в Луганской области в Старобельском районе Полиция Луганской области
  • ДТП с пассажирским автобусом в Луганской области в Старобельском районе
    ДТП с пассажирским автобусом в Луганской области в Старобельском районе Полиция Луганской области
  • ДТП с пассажирским автобусом в Луганской области в Старобельском районе
    ДТП с пассажирским автобусом в Луганской области в Старобельском районе Полиция Луганской области

Напомним, 16-летний парень в Луцке убегал на автомобиле от полицейских и сбил людей на пешеходном переходе. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе пятилетний ребенок. У всех врачи диагностировали многочисленные ушибы и травмы.

Сильнее всего пострадала 39-летняя женщина. Она находится в реанимации − в коме с черепно-мозговой травмой и множественными переломами.

Сегодня, 14 декабря, виновнику ДТП в Луцке будут избирать меру пресечения. Сейчас водитель находится в следственном изоляторе.

Также в Николаевской области произошло ДТП, в результате которого погиб водитель грузовика DAF. Второго водителя госпитализировали.

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Шестеро пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Луганской области, один – погиб

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